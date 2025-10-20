Amazon informa que su servicio en la nube se ve afectado por una avería global

La plataforma en la nube AWS del gigante estadounidense Amazon lleva varias horas registrando interrupciones, indicó el lunes por la mañana su sitio web de mantenimiento, lo que provocó múltiples problemas de conexión a páginas y aplicaciones como Amazon, Snapchat o Fortnite.

«Podemos confirmar importantes índices de error en los pedidos enviados» a una base de datos usada por numerosas aplicaciones web y juegos en línea, informó AWS (Amazon Web Services).

A las 11H27 (09H27), indicó que constataba «señales significativas de reactivación», tras haber «aplicado las primera medidas de atenuación».

Las primeras perturbaciones se detectaron a las 09H11 (07H11 GMT).

Filial de Amazon, AWS es una plataforma informática a distancia (cloud) que suministra a las empresas servicios como almacenamiento, bases de datos o inteligencia artificial.

Según Downdetector, que registra las fallas en las comunicaciones de las plataformas en línea, decenas de sitios web, aplicaciones, redes sociales y juegos en línea tuvieron problemas el lunes por la mañana.

El programa de inteligencia artificial Perplexity «no está disponible por el momento», indicó en X Aravind Srinivas, director ejecutivo de la empresa emergente. «El problema se debe a un fallo de AWS. Estamos trabajando para resolverlo», añadió.

La web de reservas de alojamientos Airbnb, la red social Instagram, la plataforma de venta de videojuegos Steam y los videojuegos en línea Roblox y Brawl Stars se vieron afectados.

