Amazon lidera las subidas en Wall Street y compensa la caída de Apple

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Nueva York, 31 jul (EFE).- Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,41 % impulsado por los sólidos resultados trimestrales de Amazon, cuyas acciones se disparaban un 13,25 % en los primeros minutos de la sesión.

Diez minutos después de la apertura del parqué, el Dow Jones avanzaba 212,15 puntos, hasta situarse en las 52.420 unidades, mientras que el S&P 500 ganaba un 0,65 %, hasta 7.485 puntos, y el Nasdaq progresaba un 1,2 %, hasta 25.424 enteros.

El principal impulso procedía de Amazon, que presentó el jueves al cierre del mercado unos ingresos del segundo trimestre superiores a lo esperado gracias al fuerte crecimiento de su negocio de computación en la nube (AWS), reforzando la confianza de los inversores en las compañías vinculadas a la inteligencia artificial.

Apple, por el contrario, caía un 8,88 % pese a haber superado las previsiones de ingresos en su tercer trimestre fiscal, ya que el mercado penalizó unos ingresos por servicios inferiores a lo esperado, que eclipsaron el sólido crecimiento de las ventas del iPhone.

Meta, que el jueves cerró con pérdidas cercanas al 8 %, recuperaba alrededor de un 1,84 % en las primeras operaciones.

La sesión seguía al fuerte rebote registrado el jueves, cuando Microsoft lideró las ganancias de Wall Street tras publicar un crecimiento de Azure superior al previsto, impulsando a todo el sector de los semiconductores y la inteligencia artificial. Esta mañana, la empresa ganaba un 1,96 % tras la apertura.

Los inversores también siguen analizando los últimos datos macroeconómicos estadounidenses, después de que el índice de coste laboral de Estados Unidos aumentara un 0,9 % en el segundo trimestre, ligeramente por encima del 0,8 % esperado por los analistas, lo que mantiene la atención sobre la evolución de la inflación y la política monetaria de la Reserva Federal.

Los inversores siguen también atentos a la evolución de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, que en los últimos días han vuelto a alimentar la volatilidad en el parqué. Esta mañana, el petróleo de Texas subía 2,3 %, hasta 85,57 dólares el barril.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 1,47 %, hasta los 4.099 dólares la onza; la plata, un 2,23 %, hasta los 57,7 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subía 5,7 puntos básicos, hasta el 4,72 %. EFE

jco/fpa