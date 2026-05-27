Amazon MGM Studios ve en la IA una vía para reactivar empleo de Hollywood en Los Ángeles

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Los Ángeles (EE.UU.), 27 may (EFE).- El director de inteligencia artificial (IA) de Amazon MGM Studios, Albert Cheng, sostuvo que la apuesta por la IA en la industria cinematográfica y televisiva puede ayudar a devolver actividad, empleo y rodajes a Los Ángeles.

«La IA no necesariamente elimina empleos, sino que cambia cómo se trabaja. Permite equipos más pequeños y ágiles, pero más proyectos», apuntó este miércoles el ejecutivo durante la conferencia AI on the Lot.

Cheng vinculó el potencial de la IA con la crisis actual de producción que enfrenta Hollywood, donde cada vez más rodajes migran hacia otros estados y países con costos más bajos de producción y mejores incentivos fiscales.

«Esto podría incluso ayudar a traer producción de vuelta a Los Ángeles, aumentando el uso de estudios y generando más oportunidades laborales a lo largo del año», añadió.

El ejecutivo además destacó la importancia de que la comunidad de Hollywood sea quien defienda los incentivos fiscales para producciones asistidas por IA.

«Si queremos que Los Ángeles siga siendo un Hollywood innovador, este es el lugar para empezar a impulsar eso», aseguró.

En ese contexto, Amazon MGM Studios y Amazon Web Services (AWS) anunciaron el Fondo GenAI Creators, junto con sus primeros proyectos aprobados: ‘Cupcake & Friends’, de BuzzFeed Studios; ‘Love, Diana Music Hunters’, de Albie Hecht, y ‘Punky Duck’, del mexicano Jorge R. Gutiérrez.

Los creadores de estas producciones que se estrenarán en Prime Video utilizaron la tecnología Project Nara, desarrollada por el gigante tecnológico, para llevar a cabo sus ideas y en cuestión de ocho semanas recibieron la aprobación de sus proyectos.

«Hacer algo tan rápido se siente como lo más rebelde y punk que puedes hacer ahora. Para alguien como yo que está acostumbrado a esperar tanto tiempo, esto me ha cambiado la vida», aseguró Gutiérrez en otro panel, cuya serie sigue a un pato punk y a su mejor amigo mientras se enfrentan a monstruos gigantes en Los Ángeles.

El creador de ‘The Book of Life’ dijo que, aunque la IA le provoca temor, una de sus principales motivaciones para adoptarla fue intentar traer trabajos de regreso a Los Ángeles, algo que comparó con «enfrentar al bravucón más grande» para ganar coraje.

Por su parte, Hecht, productor de filmes como ‘Hey Arnold! The Movie’ o ‘Jimmy Neutron: Boy Genius’, destacó que la IA no sustituye el trabajo humano dentro de la producción creativa, sino que funciona como una herramienta que permite agilizar procesos y dar mayor libertad al equipo.

«Al eliminar las partes más laboriosas del proceso pudimos experimentar, divertirnos y avanzar mucho más rápido, lo que terminó por liberar creativamente toda la producción», apuntó.

Hecht invitó a más creativos a usar esta tecnología «La IA es una herramienta increíble. Apréndela, úsala, pero úsala y apréndela rápido, porque si no la usas como herramienta, ella podría usarte a ti». EFE

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