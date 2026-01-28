Amazon recortará 16.000 puestos de trabajo

El gigante del comercio en línea Amazon anunció un recorte de 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo, en un mensaje enviado este miércoles a sus empleados.

«Los recortes que estamos implementando hoy impactarán a alrededor de 16.000 puestos de trabajo en Amazon», indicó la compañía sin dar más precisiones.

Amazon aseguró que se ofrecerán nuevos cargos a algunos de los empleados, cuando sea posible.

En octubre, Amazon había anunciado ya la supresión de 14.000 empleos de oficina, como parte de un plan en varias etapas.

Amazon es una de las principales empleadoras de Estados Unidos con 1,5 millones de trabajadores. La mayor parte de su mano de obra labora en los almacenes.

En los últimos tiempos ha realizado importantes inversiones en el área de inteligencia artificial.

La empresa debe publicar sus resultados anuales de 2025 el 6 de febrero.

