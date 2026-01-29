Amazon se plantea invertir hasta 50.000 millones de dólares en OpenAI, según medios

Nueva York, 29 ene (EFE).- El gigante del comercio electrónico Amazon se plantea invertir hasta 50.000 millones de dólares en la tecnológica OpenAI, creadora del popular ChatGPT, según informaron este jueves los medios CNBC y The Wall Street Journal (WSJ).

En las conversaciones sobre esta posible inversión están presentes el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y el de Amazon, Andy Jassy, detalló CNBC, que cita a una fuente familiarizada con el asunto.

Por ahora, ninguna de las compañías se han pronunciado sobre este acuerdo, cuyos términos podrían cambiar, según el WSJ.

El rotativo neoyorquino ya informó el pasado diciembre de que OpenAI busca obtener hasta 100.000 millones de dólares en capital nuevo de inversores.

Entre las empresas que se plantean invertir en la tecnológica de Altman está SoftBank, que podría aportar hasta 30.000 millones de dólares, destaca el WSJ.

Amazon, cuyas acciones bajaron en la jornada de hoy un 0,5 %, es actualmente la quinta cotizada más valiosa del mercado.

La empresa de comercio electrónico se ha centrado últimamente en invertir en infraestructura de inteligencia artificial (IA) y en otras empresas del sector como Anthropic, competidora de OpenAI, mientras reduce personal.

En concreto, anunció recientemente una reducción de plantilla de al menos 16.000 personas que tendrá lugar mayoritariamente en Estados Unidos.

Estos despidos se enmarcan dentro de los cambios organizativos emprendidos por la compañía para fortalecer la organización y eliminar burocracia. La primera fase de este plan se saldó en octubre de 2025 con otros 14.000 despidos.

OpenAI no cotiza en bolsa, pero algunos analistas estiman que la compañía podría lanzarse al mercado este mismo año. EFE

