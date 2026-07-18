Ambiente caluroso y chubascos dispersos para este sábado en República Dominicana

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Santo Domingo, 18 jul (EFE).- El territorio dominicano permanecerá este sábado dominado por un sistema anticiclónico y la incursión de partículas de polvo provenientes del desierto del Sahara, lo que limitará las formaciones nubosas, prevaleciendo condiciones meteorológicas estables en casi toda la geografía nacional, de acuerdo con el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

No obstante, no se descarta que durante las primeras horas matutinas se produzcan lluvias pasajeras en las provincias: La Altagracia, La Romana, Samaná y El Seibo, entre otras cercanas, por la incidencia del viento.

En la tarde y hasta primeras horas de la noche, ocurrirán algunos nublados con chubascos dispersos a moderados y aisladas tronadas, especialmente en poblados de las provincias: Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Santiago Rodríguez y Elías Piña, producto del calentamiento diurno y la orografía local.

En la noche, las precipitaciones de corto tiempo serán más frecuentes en localidades cercanas a la costa caribeña.

Respecto a las temperaturas, el Indomet advirtió de que seguirán bastante calurosas, por la época del año y la influencia del polvo del Sahara, por lo que recomienda tomar suficiente agua, usar ropa ligera (de colores claros), permanecer en lugares frescos y evitar exponerse al sol sin la debida protección por períodos prolongados, entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Asimismo, recordó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son los más sensibles al calor.

El Indomet informó, además, de un posible desarrollo de un área de baja presión en el Golfo de México con probabilidad baja (30 %) de formación ciclónica en los próximos siete días.EFE

mf