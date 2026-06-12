American Airlines reanuda los vuelos a Haití y amplía su oferta de rutas hacia Venezuela

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Miami, 12 jun (EFE).- American Airlines anunció este viernes que será la primera aerolínea estadounidense en reanudar los vuelos directos de Estados Unidos a Haití, suspendidos desde noviembre de 2024, además de ampliar sus servicios a Venezuela, con una ruta de Miami a Maracaibo sin escalas.

La compañía estadounidense activará el 1 de noviembre un vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) al de Cap-Haïtien (CAP), ciudad portuaria en la costa norte de Haití, con aeronaves Boeing 737, según expuso en un comunicado.

«Haití es el mayor país en el Caribe en términos de demanda sin servicio de una aerolínea de EE.UU. El sur de Florida es hogar de la mayor población haitiana-estadounidense en EE.UU., y otras comunidades, como en Nueva York y Orlando, también se beneficiarán», detalló American Airlines.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de Estados Unidos prohibió en noviembre de 2024, bajo la presidencia de Joe Biden (2021-2025) los vuelos comerciales a Haití tras los ataques a tiros que sufrieron dos aeronaves de las compañías estadounidenses Spirit y JetBlue desde Puerto Príncipe, capital del país caribeño.

Además, el actual presidente, Donald Trump, impuso en junio de 2025 una prohibición de ingreso de haitianos al argumentar razones de seguridad nacional y combate al terrorismo.

Por otro lado, American Airlines informó de una nueva ruta a partir del 14 de julio entre Miami y Maracaibo, en Venezuela, tras convertirse el 30 de abril pasado en la primera compañía aérea en reanudar los vuelos comerciales desde Estados Unidos a Caracas en siete años.

El servicio tendrá una frecuencia diaria en aviones Embraer 175.

«Este nuevo vuelo continuará impulsando los lazos de negocios y fortalecerá las relaciones con familia y amigos, sumándose al servicio de dos veces al día entre Miami y Caracas», apuntó. EFE

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