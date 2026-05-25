American Society involucra la seguridad en la revisión del T-MEC más allá del comercio

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Ciudad de México, 25 may (EFE).- La American Society de México (AmSoc) afirmó este lunes que la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya no puede entenderse como un proceso solo comercial, porque está atravesada por seguridad, migración, Estado de derecho, regulación e inversión.

En rueda de prensa, Larry Rubin, presidente del organismo empresarial que representa a las empresas estadounidenses en el país, señaló que la relación entre México y Estados Unidos atraviesa un momento en el que los temas económicos, fronterizos y de seguridad están cada vez más interconectados.

“En este contexto la revisión del T-MEC se vuelve más compleja porque no puede desvincular estos temas”, afirmó Rubin, al referirse a la agenda bilateral entre ambos países en medio de señalamientos contra funcionarios mexicanos y mayor presión por el combate al narcotráfico.

También recordó que la revisión formal del tratado comenzará a partir del 1 de julio de 2026, cuando las partes deberán pactar las condiciones del proceso, aunque sostuvo que las conversaciones preparatorias se han desarrollado desde el año pasado con el objetivo de alcanzar avances antes de esa fecha.

Según el presidente de AmSoc, los gobiernos de los tres países han recibido planteamientos de sectores productivos y discutirán tanto temas específicos del acuerdo como la forma en que se harán las revisiones futuras.

“Nosotros sí vemos que este tratado tendrá una revisión anual, que no había sido algo que se había tocado anteriormente”, sostuvo, al considerar que ese esquema permitiría a México, Estados Unidos y Canadá mantener una discusión constante sobre los ajustes necesarios al instrumento.

A su vez, Enrique Huesca, también de AmSoc, añadió que la revisión del tratado tendrá una dimensión legislativa, pues no se limitará a la relación entre poderes ejecutivos, sino que podrá involucrar a los congresos de los tres países en temas regulatorios y de política pública.

En materia comercial, los representantes pidieron que las medidas estadounidenses de la sección 232 sobre acero y aluminio no afecten al intercambio regional y defendió que esos productos sigan entrando bajo la lógica del tratado, para mantener precios competitivos en Norteamérica.

Aunque reconoció que una revisión anual no es el escenario ideal para la planeación empresarial de largo plazo, la AmSoc descartó que alguno de los socios busque abandonar el T-MEC, al considerar que el tratado sigue beneficiando a los tres países.

Sobre la firma del acuerdo global modernizado entre México y la Unión Europea, la organización dijo que representa una oportunidad para empresas estadounidenses con operaciones en México, que podrán usar al país como plataforma para llegar a nuevos mercados europeos.

En este sentido la organización calificó el acuerdo como “significativo” y “un logro importante”, porque fortalece la posición de las empresas que operan en México y da un incentivo adicional para atraer inversión extranjera.

No obstante, matizó que el pacto con la Unión Europea complementa, ayuda y fortalece la competitividad mexicana, pero no sustituye la relación central con Estados Unidos, a la que definió como la más importante para México. EFE

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