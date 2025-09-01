American Society respalda logros económicos y arancelarios de Sheinbaum

3 minutos

Ciudad de México, 1 sep (EFE).- La asociación de empresarios estadounidenses en México, American Society of Mexico (Amsoc), reconoció este lunes los avances presentados por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante su primer informe de Gobierno, especialmente en materia económica y arancelaria, al ser el país con menor porcentaje de tarifas impuestas por Estados Unidos.

En un comunicado, la Amsoc destacó que su presidente, Larry Rubin, fue especialmente invitado al evento, lo cual «refuerza el papel central de la organización en el fortalecimiento de la relación bilateral y en el desarrollo nacional».

Asimismo, recapituló que Sheinaum señaló durante el informe que «su administración ha fortalecido una relación de respeto mutuo con Estados Unidos, basada en la confianza y la responsabilidad compartida», al destacar que México tiene el menor porcentaje de tarifas arancelarias impuestas por dicho país, «lo que favorece la competitividad nacional y la integración internacional», apuntó.

También recordó el anuncio de la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, este miércoles 3 de septiembre, con miras a construir un acuerdo de seguridad, «priorizando el respeto a la soberanía y una colaboración sin subordinación».

Por otro lado, la asociación consideró que un «reflejo de confianza y estabilidad económica» en México es que la moneda mexicana se ha mantenido por debajo de los 19 pesos por dólar y que la Inversión Extranjera Directa en el primer semestre superó los 36.0000 millones de dólares, como enunció Sheinbaum.

Además, celebró la consolidación de políticas públicas para robustecer la economía mexicana, elevar el bienestar de las familias y generar mayores oportunidades de colaboración regional.

Finalmente, Rubin agradeció la invitación al evento para «atestiguar de primera mano los logros presentados para México».

«Reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando, desde la sociedad civil y el sector privado, una relación bilateral sólida que favorezca el progreso mutuo y la colaboración frente a los desafíos compartidos», zanjó el presidente de la Amsoc.

El pronunciamiento de la Amsoc contrasta con su postura hace menos de dos meses, cuando a inicios de julio llamó al Gobierno de Sheinbaum a atender los «pendientes» que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ve como «grandes irritantes».

Entre estos pendientes, la Amsoc enlistó entonces la urgencia de fortalecer el Estado de Derecho, ante el aumento de robos y la operación de grupos del crimen organizado, así como la falta de legislaciones en materia de propiedad intelectual establecidas en el tratado comercial entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC), a negociarse el próximo año. EFE

