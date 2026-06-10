Americas Society distingue a Azagra, Díaz-Granados y Soberón en Nueva York

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Nueva York, 9 jun (EFE).- Americas Society otorgó este martes la Medalla de Oro 2026 a Pedro Azagra, consejero delegado de Iberdrola; Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y Alejandro Soberón, fundador y presidente ejecutivo del Grupo CIE y de OCESA (Organización de Conciertos y Espectáculos), en reconocimiento a sus contribuciones al desarrollo de América Latina.

En la ceremonia, que tuvo lugar esta noche en Wall Street, Nueva York, los tres líderes fueron distinguidos por la asociación «por su papel en la promoción del crecimiento económico, la sostenibilidad y la conexión regional en el continente americano».

La presidenta y directora ejecutiva de Americas Society/Council of the Americas, Susan Segal, destacó que los galardonados representan «un liderazgo visionario y comprometido» con el desarrollo a largo plazo de la región, así como «con la construcción de agendas positivas basadas en la cooperación, la democracia y la filantropía».

Pedro Azagra fue reconocido por su impulso a la transición energética y su papel en la expansión internacional de Iberdrola, especialmente en América Latina y Estados Unidos.

El directivo subrayó que el reconocimiento refleja el trabajo de los equipos de la compañía y el compromiso de la comunidad hispana en la construcción de alianzas para el crecimiento sostenible.

Por su parte, Sergio Díaz-Granados fue distinguido por su liderazgo en CAF y su enfoque en la integración regional, la sostenibilidad y la cohesión social como pilares del desarrollo económico en América Latina.

Además, Alejandro Soberón recibió la Medalla de Oro por su papel en la consolidación de una industria de entretenimiento en vivo de alcance global desde México. Bajo su liderazgo, Grupo CIE y OCESA «han impulsado grandes eventos internacionales y contribuido al posicionamiento del país como referente cultural y económico en este sector», destacó Americas Society.

La Medalla de Oro, creada en 1977 por la organización, dedicada a la educación, el debate y el diálogo sobre las Américas, ha sido otorgada previamente a figuras como David Rockefeller, Jamie Dimon, Fernando Henrique Cardoso, Oscar de la Renta y Laurence Fink, entre otros. EFE

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