Aminatou Haidar no pudo viajar a España tras negarse a un registro policial

Rabat, 21 ene (EFE).- La activista saharaui Aminatou Haidar denunció hoy a EFE que no logró viajar de Dajla (Sáhara Occidental) a Madrid tras negarse a que la policía marroquí la sometiera a un «cacheo corporal» que consideró «discriminatorio», mientras que fuentes marroquíes señalan que se trató de un «procedimiento de control habitual».

Haidar explicó que se presentó este miércoles en el aeropuerto de Dajla acompañada de su hija para tomar el vuelo de Ryanair con destino a Madrid después de pasar unos días con su familia.

Tras superar los controles pertinentes y ser identificada, los funcionarios del aeropuerto las hicieron esperar una media hora a la llegada de una agente de policía que le indicó que debía hacerle un registro corporal en una habitación aislada.

Haidar se negó con el argumento de que había pasado todos los controles sin incidencia y rechazó el registro por considerar que se encontraba ante un «trato discriminatorio» dado que la mayoría de pasajeros habían pasado sin problema.

La policía le comunicó entonces que si no aceptaba el registro corporal no podría subir al avión. Haidar insistió en su deseo de viajar pero rechazó lo que calificó como «una violación a mis derechos» que «no puedo aceptar».

Finalmente, al ver que no podría embarcar, regresó con su hija a la casa familiar en Dajla donde, según la activista, está «bajo vigilancia constante de las autoridades marroquíes».

«Es un asunto muy claro, directo contra mi persona», aseguró.

Control habitual aeroportuario

Según una fuente autorizada marroquí, Haidar «se negó a someterse al procedimiento de control habitual aplicado en todos los aeropuertos, concretamente al registro rutinario previo al cruce de fronteras».

Además, de acuerdo con la fuente consultada por EFE, Aminatou Haidar «continúa viajando libremente fuera el país y no está sujeta a ninguna restricción».

Haidar protagonizó en 2009 una huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote (Canarias, España) en protesta por su expulsión de El Aaiún (Sahara Occidental) y la retirada de su pasaporte por parte de las autoridades marroquíes.

Es una de las independentistas históricas en el interior del Sáhara Occidental y fundadora de la asociación Instancia saharaui. EFE

