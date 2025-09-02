The Swiss voice in the world since 1935

Amnistía acusa a las fuerzas sirias y sus aliados de ejecutar a 46 drusos

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Amnistía Internacional afirmó el martes que existe evidencia de que agentes del gobierno sirio y aliados ejecutaron a 46 miembros de la minoría drusa durante una semana de violencia sectaria en julio, y exigió que los responsables rindan cuentas a la justicia.

La violencia estalló el 13 de julio con choques entre combatientes drusos y beduinos sunitas, pero escaló rápidamente e involucró a fuerzas gubernamentales y tribales de otras partes de Siria.

Las autoridades sirias dijeron entonces que sus fuerzas intervinieron para frenar los combates, pero testigos, facciones drusas y el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH) los acusan de tomar partido por los beduinos y cometer abusos contra los drusos.

El OSDH, un grupo de monitoreo del conflicto, señaló que más de 2.000 personas, incluidos 789 civiles drusos, «fueron ejecutados sumariamente por personal de los ministerios de Defensa e Interior».

Amnistía dijo que documentó el «tiroteo y matanza deliberada» de 46 drusos en la ciudad de Sueida y alrededores, el 15 y 16 de julio.

«Esas ejecuciones de fuerzas del gobierno y afiliadas ocurrió en una plaza pública, casas residenciales, una escuela, un hospital y un salón ceremonial», indicó.

Según Amnistía, la evidencia incluye «videos verificados de hombres armados en uniformes militares y de seguridad, algunos con insignias oficiales, que ejecutan a personas desarmadas».

También dijo tener fotos verificadas, análisis de armas y declaraciones de testigos.

El grupo de derechos humanos afirmó que había compartido sus hallazgos preliminares con los ministerios del Interior y Defensa pero no obtuvo respuesta.

Al menos cuatro hombres armados que aparecen en los videos verificados usaban parches negros característicos del Estado Islámico (EI), según Amnistía, y tres de ellos fueron filmados trabajando junto a personal de seguridad.

EI no ha revindicado los ataques en Sueida.

Luego de que las fuerzas gubernamentales salieron de Sueida, un fotógrafo de la AFP vio cuerpos en una calle del centro de la ciudad.

Diana Semaan, investigadora de Amnistía para Siria, urgió a las autoridades a «investigar rápida, independiente, imparcial y transparentemente estas ejecuciones y que los perpetradores rindan cuentas en procesos justos».

lg/nad/smw/mas

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR