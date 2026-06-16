Amnistía denuncia un aumento de órdenes de desplazamiento masivo de Israel en el Líbano

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El Cairo, 17 jun (EFE).- Casi el 80 % de las órdenes de «evacuación» de grandes extensiones de terreno emitidas por Israel sobre el Líbano entre septiembre de 2024 y mayo de 2026 fueron lanzadas durante este último año, denunció Amnistía Internacional (AI) este miércoles al advertir sobre el aumento del uso de este «crimen de guerra».

AI acusó a Israel de cometer «el crimen de guerra de traslado forzoso» al emplear estos mensajes y determinó que, durante el periodo antes mencionado, el Ejército israelí había publicado en su cuenta de X 171 «órdenes de ‘evacuación’ masiva» para grandes listados de pueblos, de las cuales 135 se emitieron en lo que va de 2026.

Además, alrededor de tres cuartas partes (76 %) de estos traslados masivos se efectuaron en el sur de Líbano, mientras que el resto se dividieron entre los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye (15 %), y el oriental Valle de la Bekaa (5 %).

Así lo concluyó la última investigación de AI, basada en el análisis de un total de 447 órdenes israelíes de traslado -masivo o específico-, entrevistas a personas desplazadas de las «zonas de no retorno declaradas de forma unilateral por Israel» y fuentes de acceso público.

Desplazamientos sin retorno

AI denunció además que parte de las órdenes de evacuación emitidas para el sur del Líbano iban acompañadas por órdenes de no retorno a la población desplazada, lo que «constituye traslado forzoso, que es un crimen de guerra».

La organización estimó que en la actualidad «la zona de separación declarada unilateralmente por Israel abarca el 6 % del Líbano» y que el territorio restringido por las órdenes de no retorno incluye «aproximadamente el 4,6 % del Líbano».

Para la directora regional adjunta de AI para Oriente Medio y el Norte de África, Kristine Beckerle, «en lugar de desarraigar forzosamente a las comunidades y excluir para la población civil extensas zonas del territorio libanés, las fuerzas israelíes deben retirarse inmediatamente» del país.

Exigió, además, que Israel ofrezca «una reparación a las víctimas de sus violaciones del derecho internacional humanitario, incluidas aquellas cuyas casas ha destruido ilegalmente».

Mal uso de las evacuaciones

Beckerle condenó la falta de «medidas para garantizar el bienestar y la seguridad de las personas evacuadas» en las órdenes emitidas por el Estado hebreo, y añadió que «no facilitaban información ni orientación significativas para que la población civil tomara decisiones informadas sobre si huir y durante cuánto tiempo».

«Nunca fueron revocadas, ni siquiera después de que cesaran las hostilidades en las zonas sometidas a estas órdenes, tal como exige el derecho internacional humanitario», recordó.

AI acusó al Ejército israelí de emplear estos métodos para proseguir «con su plan de destruir más viviendas e infraestructura civil y despoblar grandes áreas del sur» del Líbano, sin mostrar consideración por los límites impuestos por el derecho internacional humanitario a las evacuaciones ni a su prohibición «estricta» del desplazamiento forzoso. EFE

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