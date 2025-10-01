The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Amnistía dice que El Salvador usa el sistema penal contra la disidencia

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

La organización Amnistía Internacional afirmó este martes que El Salvador usa el sistema penal como «arma» para castigar a la disidencia.

En los últimos meses han sido detenidos activistas de derechos humanos salvadoreños críticos del presidente, Nayib Bukele, y del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.

«En lugar de impartir justicia imparcialmente, el sistema penal en El Salvador se ha convertido en un arma para castigar la disidencia y sofocar el espacio cívico», dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía, en un comunicado.

«Defender derechos humanos o protestar pacíficamente hoy puede costar la libertad», advirtió Piquer.

En mayo fue detenida la abogada Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de la reconocida ONG Cristosal y crítica del gobierno, al ser acusada por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito.

El 1 de julio, Amnistía declaró «presos de conciencia» a López, al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al líder campesino José Ángel Pérez, quienes también están en prisión desde mayo.

El abogado constitucionalista Enrique Anaya, también crítico de Bukele, a quien tilda de «dictador», fue detenido en junio acusado de presunto lavado de dinero.

Amnistía señaló que «ha documentado» que «las autoridades han hecho uso de tipos penales amplios y ambiguos» como el delito de integrar «agrupaciones ilícitas» u «organizaciones terroristas» para «criminalizar a líderes comunitarios, sindicalistas y personas defensoras del territorio y el medio ambiente». 

La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares para López y Anaya, al considerar que se encuentran «en una situación de gravedad y urgencia» y que sus derechos «a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable».

ob/fj/dga

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR