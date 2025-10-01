Amnistía dice que El Salvador usa el sistema penal contra la disidencia

La organización Amnistía Internacional afirmó este martes que El Salvador usa el sistema penal como «arma» para castigar a la disidencia.

En los últimos meses han sido detenidos activistas de derechos humanos salvadoreños críticos del presidente, Nayib Bukele, y del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.

«En lugar de impartir justicia imparcialmente, el sistema penal en El Salvador se ha convertido en un arma para castigar la disidencia y sofocar el espacio cívico», dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía, en un comunicado.

«Defender derechos humanos o protestar pacíficamente hoy puede costar la libertad», advirtió Piquer.

En mayo fue detenida la abogada Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de la reconocida ONG Cristosal y crítica del gobierno, al ser acusada por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito.

El 1 de julio, Amnistía declaró «presos de conciencia» a López, al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al líder campesino José Ángel Pérez, quienes también están en prisión desde mayo.

El abogado constitucionalista Enrique Anaya, también crítico de Bukele, a quien tilda de «dictador», fue detenido en junio acusado de presunto lavado de dinero.

Amnistía señaló que «ha documentado» que «las autoridades han hecho uso de tipos penales amplios y ambiguos» como el delito de integrar «agrupaciones ilícitas» u «organizaciones terroristas» para «criminalizar a líderes comunitarios, sindicalistas y personas defensoras del territorio y el medio ambiente».

La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares para López y Anaya, al considerar que se encuentran «en una situación de gravedad y urgencia» y que sus derechos «a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable».

