Amnistía Internacional advierte que dirigentes «depredadores» buscan imponer un nuevo orden mundial

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Amnistía Internacional (AI) instó a los gobiernos a reaccionar ante la imposición de un nuevo orden mundial dictado por dirigentes «depredadores» de países como Estados Unidos, Rusia o Israel, en su informe anual publicado este martes.

En el caso de Estados Unidos, la ONG citó «homicidios extrajudiciales más allá de sus fronteras», afirmó que «atacó ilegalmente a Venezuela e Irán» y amenazó a Groenlandia.

Según la ONG, los gobernantes de Estados Unidos, Rusia e Israel rechazan las normas instauradas tras la Segunda Guerra Mundial en favor de un mundo en el que la «guerra reemplaza a la diplomacia».

Durante la presentación del informe anual en Londres, la secretaria general de AI, Agnès Callamard, tachó de «depredadores» al presidente Donald Trump, al ruso Vladimir Putin y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

«En 2025, Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, por citar solo a algunos, han seguido una estrategia de conquista dictada por su sed de dominio económico, multiplicando la destrucción, la represión y violencia mundial a gran escala», dijo.

El gobierno israelí «ha continuado su genocidio contra la población de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego de octubre» de 2025, sin que la comunidad internacional adopte «medidas significativas», señala el reporte.

Frente a «estos brutos y saqueadores», casi todos los dirigentes internacionales han «hecho gala de cobardía», sobre todo en Europa, lamentó Callamard, que destacó como excepciones en la UE a España y Eslovenia, que califican de «genocidio» la guerra de Israel en Gaza.

«Los Estados, organismos internacionales y la sociedad civil deben rechazar la política de conciliación a cualquier precio y resistir colectivamente a esos ataques», reclamó la oenegé.

– «Desprecio de la ley» –

Según Amnistía Internacional, las instituciones internacionales han sufrido en años recientes los «peores» ataques desde 1948, con las sanciones estadounidenses impuestas a algunos magistrados y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) o la retirada de Estados Unidos de decenas de organismos y tratados, como el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Para la secretaria general de la ONG, el actual conflicto en Oriente Medio es una muestra de esta «deriva hacia el desprecio de la ley», desde los «ataques ilegales llevados a cabo por Estados Unidos e Israel» hasta las «represalias indiscriminadas» de Irán.

Poco antes, las autoridades iraníes «masacraron a manifestantes en enero de 2026, en lo que probablemente fue la represión de este tipo más mortífera en décadas», añade la ONG.

En cambio, la organización celebra las acciones de estibadores en España, Francia o Marruecos para «perturbar el envío de armas hacia Israel», y el compromiso de ciudadanos estadounidenses que lucharon contra las operaciones del servicio estadounidense de inmigración (ICE), a veces arriesgando su vida.

– «Represión» en EEUU y Latinoamérica –

En su capítulo sobre América, AI destacó cómo los gobiernos del continente «han redoblado sus esfuerzos para silenciar a la disidencia» y registró una «represión creciente» de las manifestaciones y «ataques» contra defensores de derechos humanos y periodistas.

Denunció el uso de «fuerza excesiva e injustificada» ante protestas que «ha dado lugar a violaciones de los derechos humanos», con casos en Brasil, Estados Unidos, Honduras y Perú.

«En Estados Unidos, 1.143 personas, entre las que había una proporción excesiva de personas negras, fueron asesinadas a tiros por la policía en 2025», dice el reporte.

Además, «Estados Unidos mató al menos a 123 personas en el marco de operaciones de lucha contra el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico», hechos que «constituían ejecuciones extrajudiciales», añade.

Por su parte, a lo largo del año pasado los defensores de los derechos humanos «fueron objeto de procesos judiciales, acoso, ataques y homicidios en casi todos los países de la región».

En Colombia, uno de los países más peligrosos para esas personas, la ONG dijo que «se espera que el nivel de violencia» supere en 2025 «las cifras registradas en los dos años anteriores».

Sobre Nicaragua, denunció cómo el gobierno promulgó en marzo una normativa que «facilita en la práctica la anulación arbitraria de la personalidad jurídica» de las organizaciones de derechos humanos.

AI resaltó también «casos de acoso, censura y ataques» que han «puesto en peligro la vida y la integridad» de comunicadores de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela.

Asimismo, enlistó «procesos penales y maniobras de acoso judicial» contra los periodistas, entre ellos los emprendidos contra ocho reporteros por el presidente argentino, Javier Milei.

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