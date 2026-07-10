Amnistía Internacional califica de «ilegal» la reciente deportación de EEUU a Esuatini

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Amnistía Internacional criticó este viernes la más reciente deportación de 11 personas desde Estados Unidos hacia Esuatini, al considerarla ilegal, y acusó a la administración del presidente Donald Trump de aplicar políticas migratorias «crueles y racistas».

El grupo de deportados llegó el miércoles al pequeño reino africano, el cuarto contingente recibido desde julio del año pasado en el marco de un acuerdo de cinco millones de dólares con Washington.

«Las autoridades de Esuatini deben dejar de facilitar estos traslados ilegales», declaró Flavia Mwangovya, directora adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, en un comunicado.

Con estas nuevas llegadas, el número de deportados procedentes de Estados Unidos retenidos en Esuatini asciende a 29, como parte de acuerdos suscritos con varios países africanos para aceptar migrantes dentro de un programa de deportación a terceros países.

Fuentes locales informaron a la AFP que diez de los recién llegados proceden de países africanos y uno de Sudamérica.

Según Amnistía Internacional, estas deportaciones forman «parte integrante de las políticas migratorias crueles y racistas de la administración Trump».

Esuatini asegura tener previsto repatriar a los deportados a sus países de origen. Un ciudadano jamaicano y otro camboyano, que habían llegado anteriormente, ya fueron devueltos a sus respectivos países.

Estados Unidos debe «poner fin de inmediato a esta política ilegal y desmantelar el sistema de detención y deportación masiva», afirmó la organización.

Esuatini, la última monarquía absoluta de África, confirmó el año pasado que recibió alrededor de 5,1 millones de dólares de Estados Unidos para aceptar a 160 deportados.

Según Human Rights Watch, Ruanda habría firmado un acuerdo similar por 7,5 millones de dólares para recibir a 250 personas.

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