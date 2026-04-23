Amnistía Internacional cree que Francia muestra signos «precursores de la autocratización»

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París, 23 abr (EFE).- La presidenta de Amnistía Internacional en Francia, Anne Savinel-Barras, consideró este jueves que en este país se vive «un retroceso de derechos y libertades», que «no es reciente» y que muestra signos «precursores de la autocratización».

En declaraciones a EFE, la ejecutiva nacional de la ONG subrayó las conclusiones de un estudio publicado esta semana por Amnistía Internacional sobre el retroceso democrático en este país «frente al aumento de las prácticas autoritarias en todo el mundo».

Los resultados, según detalló la organización en sus redes sociales, apuntan a la «banalización de los discursos y prácticas racistas», a una mayor vigilancia y «represión de la sociedad civil» al «desprestigio público de la institución judicial» y a una «intensificación de la violencia policial».

«Tratan de reducir el derecho a la libertad de expresión, de manifestación y de asociación, y hemos visto ejemplos importantes a lo largo del año 2025, con manifestaciones que han sido prohibidas, otras que se han impedido y otras que han sido reprimidas con violencia», dijo a EFE Savinel-Barras.

En el portal de Amnistía Internacional se indican, como ejemplos de esta dinámica, la prohibición de una manifestación contra la construcción de la autovía A69 en el sur de Francia en julio de 2025, o la disolución del colectivo propalestino ‘Urgencia Palestina’ en mayo del mismo año.

«Francia fue señalada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) porque utilizaba armas que no cumplen con la normativa y fue el comité contra la tortura de la ONU quien, en mayo de 2025, denunció un abuso de la fuerza durante una manifestación», agregó la presidenta.

Savinel-Barras opinó que «no puede decirse» que la violencia empleada para reprimir manifestaciones sea comparable a la vista en casos como el de los ‘chalecos amarillos’ -colectivo de protesta civil iniciado en 2018-, pero que esta sí responde a «una continuidad en el uso abusivo de la fuerza».

En lo que respecta al aumento de la vigilancia, a la que definió como «un marcador importante de las derivas liberticidas», apuntó a los Juegos Olímpicos de 2024 en París como punto de «experimentación» para la instalación de cámaras y el «reconocimiento facial mediante Inteligencia Artificial».

«Entendemos que la gente pueda estar preocupada, me parece totalmente legítimo, pero las medidas que se están tomando no están realmente adecuadas ni proporcionadas al riesgo y que, de todos modos, podrán ser eludidas si personas malintencionadas quieren, lamentablemente, cometer delitos en nuestro territorio», agregó.

La presidenta también lamentó un aumento de los «discursos y actos racistas y antisemitas», incluidos los procedentes de «medios y responsables políticos», a los que recriminó tanto haber propuesto «leyes totalmente xenófobas» como haber «criticado abiertamente las decisiones de jueces».

Los índices internacionales de calidad democrática como Freedom House reflejan que, si bien Francia se mantiene entre los países más «libres» del mundo, presenta ciertas limitaciones que la mantienen por debajo de otros países europeos, como España, el Reino Unido o Portugal. EFE

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