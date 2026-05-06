Amnistía Internacional declara «presos de conciencia» a dos líderes indígenas en Guatemala

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Ciudad de Guatemala, 6 may (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) designó este miércoles como «presos de conciencia» a los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, detenidos desde hace un año tras encabezar protestas en defensa de los resultados de las elecciones presidenciales de 2023, y exigió su «inmediata e incondicional liberación».

Ambos dirigentes de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán enfrentan cargos de terrorismo y asociación ilícita en un proceso que AI califica como un «castigo arbitrario» y una muestra de «discriminación racial estructural».

Pacheco y Chaclán fueron arrestados en abril de 2025 en un caso que, según denunció su abogado Juan Castro, suma ya diez meses sin un «juez natural» debido a las constantes recusaciones que han impedido celebrar la audiencia de etapa intermedia.

La investigadora de Amnistía Internacional, Adeline Neau, denunció en rueda de prensa que el proceso contra Pacheco — quien es viceministro de Energía y Minas, puesto que mantiene pese a la detención — y su compañero Chaclán representa un «grave retroceso» en derechos humanos.

Neau recordó que bajo los mismos cargos de terrorismo se encuentran también sindicados otras autoridades indígenas, como Basilio Puac (integrante de la junta directiva de los 48 Cantones) y Esteban Toc (ex vicealcalde de la Alcaldía Indígena de Sololá).

La Fiscalía acusa a los líderes indígenas de delitos como asociación ilícita, terrorismo y obstrucción de la justicia por encabezar en 2023 las movilizaciones que exigieron la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción e intentos de socavar la democracia.

Dichas protestas surgieron ante las acciones del Ministerio Público señaladas de intentar impedir la investidura del actual presidente, Bernardo Arévalo de León.

«No es casualidad que se usen delitos como terrorismo contra autoridades ancestrales; es una prolongación de la discriminación racial que busca enviar un mensaje disuasorio a la movilización social», afirmó Neau, quien subrayó que el sistema de justicia está siendo utilizado para castigar formas propias de organización indígena.

Lidia Tzunún, esposa de Pacheco, describió la situación como una «muerte social» y psicológica para las familias mayas k’iche’.

«Luis y Héctor actuaron por mandato de sus asambleas y no por decisión propia; defendieron la voluntad de cinco millones de guatemaltecos en las urnas», subrayó.

Amnistía Internacional instó al nuevo fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, nombrado recientemente, a revisar la objetividad de estas persecuciones que, según la organización, forman parte de un patrón de criminalización que afecta también a periodistas y operadores de justicia en el país centroamericano. EFE

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