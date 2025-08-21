The Swiss voice in the world since 1935

Amnistía Internacional denuncia uso de IA por Administración Trump para deportar migrantes

Este contenido fue publicado en
4 minutos

Nueva York, 20 ago (EFE).- La Administración Trump está usando la inteligencia artificial (IA) para rastrear y vigilar a inmigrantes en general, pero sobre todo refugiados y solicitantes de asilo, así como a quienes se manifiesten públicamente en defensa de los derechos del pueblo palestino, advirtió este miércoles Amnistía Internacional en un informe.

Según esta ONG global, la utilización de esta nuevas tecnologías supone un «riesgo» para las personas que cumplan con los mencionados perfiles y, en último lugar, podría suponer incluso su deportación.

Amnistía Internacional destacó que una herramienta IA de Babel Street, llamada Babel X, y otra de Palantir (Inmigration OS) desempeñan «un papel crucial» en la capacidad de las autoridades de identificar a personas, sus conductas -incluyendo su comportamiento en redes sociales- y sus movimientos, con más rapidez y a una escala mayor para determinar si sus visados deben ser revocados.

«La coercitiva iniciativa de ‘Capturar y revocar’, facilitada por la IA, amenaza con exacerbar las revocaciones arbitrarias e ilegales de visado, las deportaciones y las violaciones de una multitud de derechos humanos», alertó Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Trabajo de Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional en un comunicado.

Las tecnológicas Babel Street y Palantir, en el punto de mira

La iniciativa ‘Capturar y revocar’, lanzada por el Departamento de Estado, monitorea las redes sociales para encontrar personas «oriundas de países extranjeros que parecen apoyar a Hamás o a otros grupos terroristas reconocidos» y cancelar sus visas, de acuerdo al apartidista e independiente Centro Brennan.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) utiliza Babel X al menos desde 2019 y puede recopilar enormes cantidades de datos de una persona, según el informe de Amnistía Interancional.

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) usa el sistema Gestión Integrada de Casos de Palantir desde el 2014 y ahora su nueva versión, Immigration OS, que permite simplificar el proceso de selección y aprehensión de personas y supervisar la autodeportación en tiempo real.

De acuerdo con Amnistía Internacional, Immigration OS automatiza un proceso «ya de por sí muy deficiente y carente de rendición de cuentas que tiene un historial de desprecio del debido proceso y los derechos humanos».

«Un desprecio total» por los derechos humanos

Indica, además, que las tácticas represivas del Gobierno y la revocación sumaria del estatus migratorio demuestran «un desprecio total» por los derechos humanos, la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Amnistía Internacional asegura también que constituyen una violación evidente del derecho a la igualdad y a la no discriminación, «en la que las personas con visados y refugiadas son blanco explícito de los sistemas impulsados por IA».

«Esta situación ha dado lugar a un patrón de detenciones ilegales y deportaciones en masa, ha creado un clima de temor y agravado el ‘efecto disuasorio’ para las comunidades migrantes y los estudiantes internacionales», profundizó.

El pasado julio, Amnistía Internacional contactó con Palantir y Babel Street con respecto al informe, al que sólo respondió Palantir y aseveró que su producto no se utilizaba para impulsar la iniciativa gubernamental de ‘Capturar y revocar’, y que no violan los derechos de los migrantes.

Amnistía destaca, sin embargo, que Palantir y Babel Street podrían haber previsto razonablemente el riesgo de causar daño a la población migrante y a defensores de la causa palestina, y haber reconsiderado la vinculación de sus programas de IA con el Gobierno de Trump. EFE

rh-gac/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR