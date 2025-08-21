Amnistía Internacional denuncia uso de IA por Administración Trump para deportar migrantes

Nueva York, 20 ago (EFE).- La Administración Trump está usando la inteligencia artificial (IA) para rastrear y vigilar a inmigrantes en general, pero sobre todo refugiados y solicitantes de asilo, así como a quienes se manifiesten públicamente en defensa de los derechos del pueblo palestino, advirtió este miércoles Amnistía Internacional en un informe.

Según esta ONG global, la utilización de esta nuevas tecnologías supone un «riesgo» para las personas que cumplan con los mencionados perfiles y, en último lugar, podría suponer incluso su deportación.

Amnistía Internacional destacó que una herramienta IA de Babel Street, llamada Babel X, y otra de Palantir (Inmigration OS) desempeñan «un papel crucial» en la capacidad de las autoridades de identificar a personas, sus conductas -incluyendo su comportamiento en redes sociales- y sus movimientos, con más rapidez y a una escala mayor para determinar si sus visados deben ser revocados.

«La coercitiva iniciativa de ‘Capturar y revocar’, facilitada por la IA, amenaza con exacerbar las revocaciones arbitrarias e ilegales de visado, las deportaciones y las violaciones de una multitud de derechos humanos», alertó Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Trabajo de Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional en un comunicado.

Las tecnológicas Babel Street y Palantir, en el punto de mira

La iniciativa ‘Capturar y revocar’, lanzada por el Departamento de Estado, monitorea las redes sociales para encontrar personas «oriundas de países extranjeros que parecen apoyar a Hamás o a otros grupos terroristas reconocidos» y cancelar sus visas, de acuerdo al apartidista e independiente Centro Brennan.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) utiliza Babel X al menos desde 2019 y puede recopilar enormes cantidades de datos de una persona, según el informe de Amnistía Interancional.

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) usa el sistema Gestión Integrada de Casos de Palantir desde el 2014 y ahora su nueva versión, Immigration OS, que permite simplificar el proceso de selección y aprehensión de personas y supervisar la autodeportación en tiempo real.

De acuerdo con Amnistía Internacional, Immigration OS automatiza un proceso «ya de por sí muy deficiente y carente de rendición de cuentas que tiene un historial de desprecio del debido proceso y los derechos humanos».

«Un desprecio total» por los derechos humanos

Indica, además, que las tácticas represivas del Gobierno y la revocación sumaria del estatus migratorio demuestran «un desprecio total» por los derechos humanos, la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Amnistía Internacional asegura también que constituyen una violación evidente del derecho a la igualdad y a la no discriminación, «en la que las personas con visados y refugiadas son blanco explícito de los sistemas impulsados por IA».

«Esta situación ha dado lugar a un patrón de detenciones ilegales y deportaciones en masa, ha creado un clima de temor y agravado el ‘efecto disuasorio’ para las comunidades migrantes y los estudiantes internacionales», profundizó.

El pasado julio, Amnistía Internacional contactó con Palantir y Babel Street con respecto al informe, al que sólo respondió Palantir y aseveró que su producto no se utilizaba para impulsar la iniciativa gubernamental de ‘Capturar y revocar’, y que no violan los derechos de los migrantes.

Amnistía destaca, sin embargo, que Palantir y Babel Street podrían haber previsto razonablemente el riesgo de causar daño a la población migrante y a defensores de la causa palestina, y haber reconsiderado la vinculación de sus programas de IA con el Gobierno de Trump. EFE

