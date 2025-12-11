Amnistía Internacional dice que Hamás cometió crímenes contra la humanidad el 7 de octubre

Jerusalén, 11 dic (EFE).- Amnistía Internacional (AI) publicó este miércoles un informe en el que sigue los actos de las Brigadas Al Qasam (el brazo armado de Hamás) y otras milicias palestinas en el ataque del 7 de octubre de 2023, así como del trato que dieron a los rehenes que permanecieron en Gaza desde entonces, y concluyó que estas cometieron crímenes de guerra y contra la humanidad.

«Nuestra organización confirma que los crímenes cometidos por Hamás y otros grupos armados palestinos durante sus ataques del 7 de octubre de 2023 y contra las personas que tomaron como rehenes formaban parte de una agresión sistemática y generalizada contra la población civil y constituyen crímenes de lesa humanidad», dijo la directora de Amnistía, Agnès Callamard, en un comunicado.

Amnistía Internacional documentó en el informe cómo estas milicias, lideradas por Hamás, mataron a unas 1.200 personas, de las cuales 800 eran civiles (entre ellas 36 niños y niñas).

Entre los fallecidos había una mayoría israelí judía, pero también beduinos con ciudadanía de Israel, trabajadores migrantes y solicitantes de asilo con nacionalidades extranjeras.

El ataque, que comenzó a las 6.29 de la mañana hora local el 7 de octubre de 2023 y durante el que miles de palestinos se infiltraron en Israel, se saldó además con 4.000 heridos y cientos de viviendas y estructuras civiles fueron destruidas.

Los agresores tomaron 251 rehenes (además de otros cuatro que ya llevaban años cautivos en Gaza). Sólo uno de los cautivos, el soldado israelí (asesinado el 7 de octubre) Ran Gvili, sigue en Gaza.

«Hamás y otros grupos armados palestinos dieron muestra de un desprecio aberrante por la vida humana. Atacaron deliberada y sistemáticamente a civiles en lugares como sus viviendas o un festival de música con el fin evidente de tomar rehenes, lo que constituía crímenes de guerra», continúa Callamard.

La organización apunta que los milicianos de Al Qasam, junto a otros de las Brigadas Al Quds (brazo armado de la Yihad Islámica Palestina), las de los Mártires de Al Aqsa (antiguo brazo armado de la formación secular Fatah) y otros grupos armados «mataron deliberadamente a centenares de civiles, incluso efectuando disparos y lanzando granadas para obligar a personas aterrorizadas, incluidas familias con niños y niñas pequeños, a salir de sus habitaciones de seguridad y sus escondites o atacándolas cuando huían».

Además, Amnistía ha documentado indicios de agresiones sexuales y profanación de cadáveres el día del ataque.

La organización desmiente las afirmaciones de las autoridades de Hamás, que acusan al Ejército de Israel de matar a su propia población. Aunque Amnistía secunda que en ocasiones las fuerzas armadas israelíes abrieron fuego contra sus ciudadanos, la mayoría de las víctimas perdieron la vida a manos de las milicias gazatíes.

«Los combatientes palestinos, incluidas las fuerzas de Hamás, fueron también responsables de secuestrar a civiles en numerosos lugares y someter a abusos físicos, sexuales y psicológicos a personas capturadas», advierte la organización.

Para elaborar el informe, Amnistía Internacional ha entrevistado a 70 personas, entre ellas 17 supervivientes del 7 de octubre de 2023; visitó los lugares de los ataques y examinó al menos 350 vídeos y fotografías de la jornada de la masacre y los cautivos en el enclave.

En base a ello, determinó que Hamás y las milicias cometieron los crímenes de lesa humanidad de «asesinato», «exterminio», «encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional», desaparición forzada», «tortura», «violación (…) o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable» y «otros actos inhumanos».

«El alarmante historial de violaciones de derechos cometidas por Israel contra la población palestina, incluidos los decenios de ocupación ilegal, el apartheid y el persistente genocidio de Gaza, no puede justificar en absoluto esos crímenes. Ni tampoco exime a los grupos armados palestinos de sus obligaciones según el derecho internacional», sentencia Amnistía en el comunicado.EFE

