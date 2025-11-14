Amnistía Internacional expresa preocupación por la desaparición de una buscadora en México

2 minutos

Ciudad de México, 13 nov (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) expresó este jueves su «más grande preocupación» por la desaparición de Mariana Valeria Ibarra Ojeda, buscadora e hija de una integrante del colectivo Hasta Encontrarte, en el estado de Guanajuato, centro de México.

La joven de 19 años fue reportada como desaparecida el miércoles, luego de que salió a la tienda y no regresó, en la colonia (barrio) Esfuerzo Obrero, en la ciudad de Irapuato.

«Amnistía Internacional recuerda a la Fiscalía General y a la Comisión Nacional de Búsqueda, ambas de Guanajuato, que las primeras 72 horas son cruciales para encontrar con vida a las mujeres», expuso la ONG en un pronunciamiento en redes sociales.

Por ello, hizo un llamado urgente a dichas autoridades «a redoblar los esfuerzos» para encontrar a la joven.

El colectivo Hasta Encontrarte denunció la desaparición en sus redes sociales, donde compartió una ficha de búsqueda, como parte de su protocolo de búsqueda en vida.

Según la ficha difundida, Mariana Valeria vestía una bermuda roja, un top blanco con rayas rojas y azules, y una sudadera gris con letras, cuando fue vista por última vez.

Como señas particulares, la joven tiene tatuajes abajo de los ojos con la figuras de «una cereza, un pastel de mofi y unas manitas» y una virgen de Guadalupe en la pantorrilla izquierda.

El colectivo pidió además a la población compartir cualquier información que pueda ayudar a su localización, asegurando que esta «será tratada con total anonimato».

Una integrante del colectivo, identificada como Karla, dijo a medios que la joven es hija de una madre que busca a su hijo desaparecido en Guanajuato, sin dar más detalles.

Además, Karla compartió que a la joven la espera un hijo pequeño en casa.

México acumula más de 133.000 personas desaparecidas, de las que una cuarta parte son mujeres, -y de ellas, más de la mitad son menores de 24 años-, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).

Amnistía Internacional advirtió en un reciente informe que nueve de cada 10 personas buscadoras en México son mujeres que luchan por encontrar a sus seres queridos, de las que al menos un 97 % sufre violencias y afectaciones por realizar una labor que le corresponde al Estado. EFE

mjc/jmrg/eav