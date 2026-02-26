Amnistía Internacional pide frenar expansión israelí y violencia de colonos en Cisjordania

Redacción internacional, 26 feb (EFE).- Amnistía Internacional (AI) instó este jueves a la comunidad internacional a adoptar «medidas decisivas» para frenar lo que define como la acelerada expansión israelí en Cisjordania y el aumento de la violencia de colonos israelíes en ese territorio.

«A pesar de cientos de resoluciones de la ONU, opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia y la condena mundial, Israel continúa expandiendo descaradamente los asentamientos ilegales», declaró Erika Guevara-Rosas, directora sénior de Investigación, Incidencia Política y Campañas de Amnistía Internacional.

Amnistía incide, en un comunicado, en el «incondicional» apoyo del Gobierno de Estados Unidos como una de las principales razones de que Israel haya intensificado sus acciones, además de la «persistente falta de rendición de cuentas internacional», que incluiría sanciones selectivas o la suspensión de acuerdos bilaterales.

El genocidio de Israel contra los palestinos en Gaza, afirma también Amnistía, es debido a la «catastrófica incapacidad de la comunidad internacional para tomar medidas decisivas, negándose a utilizar las herramientas a su disposición».

AI segura que varios países incumplieron sus obligaciones legales, como por ejemplo con la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel, lo que, hasta el momento, permitió que alrededor de 750.000 colonos israelíes vivan ilegalmente en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.

La agresividad de los colonos israelíes

Este avance israelí se está produciendo a una considerable «velocidad», ya que el Gobierno de ese país «persigue descaradamente su agenda de expansión de asentamientos ante una oposición internacional insuficiente», agrega la organización humanitaria.

Añade que, actualmente, casi el 58 % de las tierras de la Zona C de Cisjordania ocupada no están registradas, según Peace Now, una organización israelí que monitorea la expansión de los asentamientos.

Israel ya se ha apropiado de más de la mitad de esa superficie mediante designaciones de tierras como estatales, indica la organización.

Según Peace Now, solo en 2025 se estableció un récord de 86 asentamientos israelíes, principalmente de pastoreo o agricultura.

En ellos, explica la organización, los colonos impiden «agresivamente» a los pastores palestinos acceder a sus tierras de pastoreo, privándolos de su principal medio de vida, además de apropiarse de tierras por la fuerza, vandalizar propiedades, robar ganado y atacar a los palestinos y sus hogares.

De hecho, según la organización israelí de derechos humanos B’Tselem, 21 comunidades palestinas fueron desarraigadas total o parcialmente en 2025, a pesar de que una resolución de la Asamblea General de la ONU fijó septiembre de 2025 como fecha límite para poner fin a la ocupación ilegal israelí.

«La anexión total es el objetivo, e Israel ya ha preparado gran parte del camino para lograrlo. Los ministros del actual Gobierno israelí ya no sienten la necesidad de ocultar sus intenciones», advirtió Guevara-Rosas en este sentido.

«Israel ha inventado nuevas formas de violar el derecho internacional, mientras que la comunidad internacional continúa, en el mejor de los casos, defendiendo de palabra los derechos de los palestinos y sin tomar medidas efectivas», concluye el comunicado. EFE

