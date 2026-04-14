Amnistía Internacional pide investigar ataque armado contra defensor de DDHH en Paraguay

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Asunción, 14 abr (EFE).- Amnistía Internacional pidió este martes al Ministerio Público de Paraguay que investigue el ataque armado que sufrió el pasado 20 de marzo el coordinador de la organización católica Cáritas en el departamento del Guairá (este), Rubén Irala, que se presume está vinculado con su labor como defensor de derechos humanos y del medio ambiente.

Irala, quien salió ileso, fue interceptado por hombres armados cuando regresaba a la Pastoral Social en la localidad de Villarrica -capital de Guairá-, después de una jornada de trabajo en el Asentamiento (comunidad) 23 de Diciembre, ubicado en el vecino departamento de Caazapá, detalló AI en una nota de ‘Acción urgente’ difundida en su web.

Un misiva preparada para ser remitida a la Fiscalía paraguaya detalla que unos sujetos intentaron bloquear el vehículo del activista, a quien le ordenaron salir de la unidad y dispararon al aire y a los neumáticos.

Al intentar huir, otros tres individuos con armas largas y el rostro cubierto volvieron a abrir fuego contra el auto del defensor, quien finalmente logró salir del lugar.

En declaraciones a EFE, el coordinador legal de la sección paraguaya de Amnistía Internacional, Hugo Valiente, explicó que este martes se difundió una «acción urgente» como un mecanismo para movilizar a la «opinión pública a nivel global» mediante el envío de «cartas a las autoridades de los países donde están los responsables».

«Lo que se va a exigir a través de la acción urgente al Ministerio Público es que agote todas las líneas de investigación existentes que podrían vincular el atentado sufrido por Rubén Irala al contexto de intimidación que él está sufriendo como consecuencia de su labor como defensor ambiental», explicó el portavoz.

Según dijo, Irala, un ingeniero ambiental de profesión, condujo una investigación difundida el año pasado sobre contaminación en espacios donde se denuncia la existencia de la minería ilegal y se alistaba para una segunda fase que fue suspendida a raíz del atentado.

Valiente anticipó que en los próximos días harán «presentaciones masivas de cartas ante el Ministerio público de Paraguay», para exigir una «investigación exhaustiva, independiente y a profundidad del caso» y que se «tome en cuenta la investigación de contexto y la continuidad de las medidas de protección» para Irala y su familia.

El investigador aseguró que el caso de Irala -de quien dijo quedó psicológicamente «muy afectado» y «con visibles muestras de estrés postraumático»- «no es una cuestión aislada», y citó un informe de 2018 en el que se advierte que en Paraguay y Perú existe un cuadro sistemático «de criminalización y hostigamiento hacia defensores del territorio». EFE

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