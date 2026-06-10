Amnistía Internacional pide sanciones a Israel por su «limpieza étnica» en Cisjordania

4 minutos

Berlín, 10 jun (EFE).- La oenegé Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles medidas sancionadoras contra Israel y sus líderes políticos por sus acciones en Cisjordania, donde se está recrudeciendo «una limpieza étnica» de comunidades beduinas, según denunció en una rueda de prensa en Berlín.

«La intensificada campaña de limpieza étnica de Israel debe ser contrarrestada con una oleada equivalente de medidas por parte de los Estados de todo el mundo», dijo la secretaria general de AI, Agnès Callamard, durante la presentación de un nuevo informe de la ONG.

«Hacemos un llamamiento a los estados para que prohíban todo comercio, inversión, relación y actividad que contribuya, esté directamente vinculada o se beneficie del sistema de ocupación ilegal de Israel, basado en el apartheid y la limpieza étnica de los palestinos», abundó.

«Esto incluye la prohibición de proporcionar fondos o cualquier otro tipo de ayuda a las organizaciones que forman parte integrante del sistema de apartheid y de la anexión impulsada», explicó, antes de aludir a la Unión Europea (UE), a la que la que Callamard pidió la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel.

Además, la secretaria general de AI pidió «sanciones unilaterales» contra altos cargos del Gobierno israelí, al que responsabilizó de sostener la «limpieza étnica» presentada en el informe.

Sanciones a Netanyahu y cuatro ministros

En el documento, titulado «Borrado de todo lo palestino: Limpieza étnica de comunidades beduinas y dedicadas al pastoreo perpetrada por Israel en Cisjordania», la ONG pide sanciones contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; el ministro de Defensa, Israel Katz; el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir; el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich y la ministra de Asentamientos y Misiones Nacionales, Orit Strock.

«Hemos identificado a estos funcionarios por su presunta responsabilidad en delitos graves según el derecho internacional perpetrados contra los palestinos», dijo la responsable de AI, que consideró insuficiente medidas internacionales recientes impulsadas contra colonos israelíes.

Las sanciones contra los dirigentes de Israel «deben incluir la prohibición de viajar, la congelación de activos y otras restricciones financieras específicas», agregó Callamard antes de precisar que esas medidas individuales tienen que ser parte de un «paquete completo» de restricciones que implique «acciones sistemáticas en todos los ámbitos» para frenar las políticas israelíes en Cisjordania.

Según expuso AI en el informe, «el apoyo tácito o explícito de la comunidad internacional a los crímenes de Israel, incluidos el genocidio y el apartheid, y su falta de determinación para ponerles fin ha animado a las autoridades israelíes a intensificar una campaña brutal de desplazamiento forzado de la población palestina».

Israel expande en Cisjordania

En paralelo a ese proceso de desplazamiento, Israel efectúa, según la oenegé, una «expansión de su control sobre las tierras en Cisjordania», algo ante lo que llamó a la protección urgente de las «comunidades del valle del Jordán y las colinas el sur de Hebrón expuestas sufrir desplazamiento».

Según planteó en Berlín la investigadora Hassan Badour, que citó fuentes de la ONU, en ese proceso de limpieza étnica se han visto afectadas desde enero de 2023 unos 5.910 beduinos de las 117 comunidades beduinas y dedicadas al pastoreo que han sufrido desplazamiento total o parcial.

«Muchos de ellos se ven obligados a abandonar su comunidad, por lo que dejan de formar parte de ese tejido social del que antes integraban. Se ven confinados en zonas cada vez más reducidas», planteó Hassan, al explicar cómo estos beduinos en ocasiones son desplazados a las áreas A de los territorios palestinos desde áreas C de las que son originarios.

Precisamente esas áreas C, zonas palestinas establecidas en los Acuerdos de Oslo que quedaron en buena medida bajo control israelí, quedan expuestas a anexiones de colonos de Israel una vez se produce el desplazamiento de los beduinos.

«Casi el 58 % de las tierras del Área C no están registradas, y en febrero de 2026, las autoridades israelíes habían confiscado ya casi la mitad de ellas declarándolas de propiedad estatal», señaló AI. EFE

smm/cae/alf