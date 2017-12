Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Suiza rechaza complicidad en abusos contra migrantes Julia Crawford 13 de diciembre de 2017 - 11:50 La protección de los derechos de los refugiados y de los migrantes es una prioridad para Suiza, señaló un vocero del Gobierno helvético en relación con las acusaciones de Amnistía Internacional (AI) sobre la participación de Gobiernos europeos en los “horrendos abusos contra refugiados y migrantes” en centros de detención libios. En un informe publicado el martes, la organización de derechos humanos indicó que gobiernos europeos apoyan activamente un “sofisticado sistema de abusos y explotación de refugiados y migrantes por parte de la Guardia Costera Libia, las autoridades de detención y los contrabandistas, para evitar que la gente cruce el Mediterráneo”. El informe se refiere a la Unión Europea y en particular a Italia, pero la sección helvética de AI emitió una declaración por separado en el sentido de que Suiza también coopera activamente con las autoridades libias y ha puesto un millón de francos a disposición de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para entrenar y equipar a la Guardia Costera Libia. “Las autoridades suizas deben garantizar que la cooperación técnica y financiera con las autoridades libias no contribuya a las violaciones de los derechos humanos de los migrantes y refugiados en ese país”, precisó AI Suiza. La portavoz del Ministerio de Justicia helvético, Emmanuelle Jaquet von Sury, indicó a swissinfo.ch que, durante la cumbre del Grupo de Contacto del Mediterráneo Central, celebrada en Berna en noviembre, Suiza situó como prioridad la protección de los refugiados y los migrantes. La reunión acordó medidas para mejorar las condiciones en los centros de detención en Libia y encontrar alternativas a ellos, precisó. 'Abuso sistemático' Jaquet von Sury confirmó que desde 2016, y con un monto de un millón de francos, Berna apoya un programa de la OIM para fortalecer la capacidad de la Guardia Costera Libia. Puntualizó que la ayuda está destinada a la adquisición de equipos para el rescate marítimo, la capacitación en rescate marítimo de emergencia y el establecimiento de procedimientos operativos estándar. “El respeto de los derechos humanos y las normas internacionales son un foco del proyecto”, subrayó. Jaquet von Sury agregó que Suiza también proporcionó un millón de francos suizos en 2015-2016 para un programa de repatriación voluntaria de migrantes desamparados en Libia. Un total de 722 migrantes en condiciones precarias se beneficiaron de ese programa, dijo, y 102 recibieron apoyo para la reintegración. Asociaciones delictuosas “Cientos de miles de refugiados y migrantes atrapados en Libia están a merced de las autoridades libias, las milicias, los grupos armados y los contrabandistas que a menudo trabajan unidos para obtener ganancias financieras”, de acuerdo con John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional Europa. “Decenas de miles de personas permanecen indefinidamente en centros de detención sobrepoblados donde son sometidas a abusos sistemáticos”, agregó. Por otra parte, Amnistía Internacional Suiza acogió con satisfacción la decisión anunciada por Berna la semana pasada, de acoger a 80 refugiados particularmente vulnerables, de los centros de detención de Libia como parte de un plan de emergencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).