Padres encarcelados, niños ingresados solos en instituciones, lazos familiares ignorados. El informe 2017/18 de Amnistía Internacional acusa a Suiza por casos de detenciones inhumanas de migrantes.

Por los caminos del exilio, las mujeres y los niños son los más vulnerables. (www.amnesty.org)

El año pasado, las autoridades suizas expulsaron a varios solicitantes de asilo sin tener en cuenta los lazos familiares de esas personas en el país, denuncia Amnistía Internacional (AI). La ONG describe una Suiza que aplica rígidamente el Convenio de Dublín, el cual prevé que las solicitudes de asilo sean examinadas en el primer país de desembarco o llegada de los migrantes.

El informe anualEnlace externo de AI se refiere en particular al caso de una familia afgana, separada y encarcelada antes de ser enviada de regreso a Noruega. El Tribunal Federal (TF) había condenado en mayo de 2017 al cantón de Zug, por la detención y separación de los niños, las que calificó de “ilegales” y “desproporcionadas”.

Denise Graf, jurista y coordinadora de la división de asilo de la sección helvética de AI, exhorta a Suiza a tener más en cuenta las necesidades de las mujeres y los niños en el ámbito de la migración y el asilo.

swissinfo.ch: ¿La detención y la separación de esta familia afgana constituye un caso aislado?

Denise Graf: No, hay muchos casos similares. Con el caso de la familia afgana, descubrimos el de una solicitante de asilo encarcelada hasta su expulsión, mientras que su hijo fue colocado solo en una institución.

Antes de Navidad, una joven eritrea, embarazada de ocho meses y acompañada por su hijo de un año, fue enviada de regreso a Italia por tercera vez. Sin embargo, el padre de las criaturas tiene la condición de refugiado en Suiza. El hombre intentó reconocer a los niños durante un año, pero las autoridades no cesaron de decirle que no era posible, en detrimento de la ley. La pareja ciertamente se había separado, pero este hombre tiene un fuerte vínculo con los niños. Este caso es impactante, especialmente porque la hermana de la joven, que llegó con ella, al mismo tiempo, por el mismo camino, fue admitida provisionalmente. Suiza debe tener en cuenta los lazos familiares.

swissinfo.ch: La sentencia del Tribunal Federal sobre la familia afgana obliga ahora a los cantones a encontrar soluciones alternativas a la prisión y la separación de las familias. ¿Esta regla es respetada?

D.G.: Solamente en parte. Ya no he sabido de ningún caso en el que ambos padres hayan sido encarcelados. Sin embargo, persisten situaciones en las que el padre o la madre están encarcelados. Las autoridades cantonales no siempre buscan alternativas antes de meter a uno de los padres a la cárcel. La familia afgana nunca trató de evadir a las autoridades. No había ninguna razón para encarcelarlos, y eso sucede regularmente.

swissinfo.ch: El Consejo de Europa acusa a Suiza de no considerar de manera suficiente las necesidades de las mujeres y los niños en el trato a los migrantes. ¿Qué fallas observa usted al respecto?

D.G.: Primero, es inaceptable que los niños no sean escolarizados en los centros federales para solicitantes de asilo. En 2016 entró en vigor una cláusula de la Ley sobre el AsiloEnlace externo que prevé una enseñanza básica para los menores. Debemos tener más en cuenta los intereses de los niños.

El segundo gran problema concierne a las mujeres. Muchas mujeres migrantes sufrieron violencia sexual durante su viaje o en su país de origen. Por ejemplo, en la República Democrática del Congo, las mujeres muy a menudo son violadas en el marco de los conflictos. En Irak, las mujeres yazidíes secuestradas por ISIS sirvieron como esclavas sexuales. Sirias, eritreas y todas aquellas que pasan por Libia son sistemáticamente violadas.

Una vez que llegan a Suiza, en los centros de alojamiento son situadas al lado de los dormitorios de los hombres, desde donde escuchan sus discusiones durante toda la noche. Muchas tienen miedo; no salen por la noche para ir al baño porque tienen que pasar por el dormitorio de los hombres o no pueden dormir. Su situación es totalmente ignorada. Se deben tomar medidas para garantizar la protección de las mujeres.

