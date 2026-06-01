Amnistía pide a España y Argentina colaborar para que víctimas venezolanas tengan justicia

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Buenos Aires, 1 jun (EFE).- Amnistía Internacional pidió este lunes a las autoridades de España y Argentina que colaboren para garantizar justicia a las víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad, tras conocerse la solicitud de extradición presentada por la Justicia argentina contra el excoronel venezolano Ephraín Enrique Verdú Torrelles, exintegrante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La organización internacional de derechos humanos pidió a las autoridades que cooperen «de forma ágil y plena» con el proceso y con “cualquier posible solicitud futura” para contribuir a la justicia y la rendición de cuentas por esos crímenes.

«Las noticias de que este caso y las investigaciones penales que derivan del mismo están avanzando, y que se haya presentado formalmente una solicitud de extradición ante las autoridades españolas, son pasos bienvenidos», señaló la organización.

En un comunicado, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, afirmó: «Los crímenes de lesa humanidad, como los cometidos en Venezuela, deben remover la conciencia de toda la comunidad internacional y conducir a acciones tangibles para proteger a las víctimas frente a violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional».

Según informó este lunes la organización InterJust, la Justicia argentina dictó en febrero pasado la orden de extradición tras recibir información de que Verdú Torrelles se encontraba en España y posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores transmitió formalmente la solicitud a las autoridades españolas. En marzo el Consejo de Ministros español aprobó la continuación del proceso.

Según informaron a EFE fuentes de InterJust, el pedido de extradición está en trámite en el Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional de España.

Desde 2023, la Justicia argentina tramita una causa contra el Gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela a partir de una denuncia presentada en enero de ese año por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).

Amnistía Internacional advirtió además sobre los riesgos que continúan enfrentando víctimas y defensores de derechos humanos en Venezuela.

La organización también reclamó «el desmantelamiento inmediato de la política estatal de represión, incluyendo la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos y la reforma integral del sistema de justicia».

Las denuncias de la FADD y de InterJust son tramitadas por el Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos, con intervención del fiscal federal Carlos Stornelli.

Tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, el juez Ramos solicitó el 4 de febrero a Estados Unidos que el expresidente sea extraditado a Argentina. EFE

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