Amonestan en Siberia a dos menores por robar 77 helados que se comieron al momento
Moscú, 8 sep (EFE).- Dos adolescentes rusas de 15 y 16 años fueron amonestadas en la localidad siberiana de Prokópievsk por robar 77 helado de un refrigerador de un puesto de venta, según informó este lunes la prensa rusa.
Las jóvenes, que daban un paseo nocturno por un parque, abrieron el refrigerador, que estaba cubierto por una funda protectora, se llevaron 77 helados que se zamparon sin miramientos, precisó la Policía.
Tras la identificación de las infractoras, sus datos fueron registrados en la Policía y sus padres tendrán que responder ante la Justicia por «incumplimiento de sus obligaciones educativas».
Además, las autoridades incoaron una caso penal por robo para investigar los detalles del insólito suceso.
Los daños causados por el robo de los helados se estiman en 8.000 rublos, unos 100 dólares.EFE
mos/rod