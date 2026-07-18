Amplían al domingo plazo para el voto popular por el diseño del Museo Nacional de Ecuador

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Quito, 18 jul (EFE).- El Gobierno ecuatoriano amplió hasta mañana domingo el plazo para que la ciudadanía vote por uno de los tres finalistas, seleccionados por un jurado, para diseñar el Museo Nacional (MuNa) de Ecuador, después de haber rechazado la propuesta ganadora en primera instancia de un equipo español-ecuatoriano que fue criticado en redes sociales.

«Queremos que todos tengan la oportunidad de participar, por eso extendemos las votaciones hasta mañana a las 09:30» hora local (14:30 GMT)., dijo el ministro ecuatoriano de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque.

Recordó que cada persona puede votar una sola vez mediante la validación de su identidad y su voto queda registrado de forma encriptada.

«Una vez concluido el plazo de votación, el sistema se cerrará automáticamente, se desencriptarán los votos para su conteo y se generarán los resultados finales. Luego, estos entrarán al cálculo final junto a la votación del jurado y así tendremos el diseño ganador y continuaremos con este sueño a paso firme», indicó.

Luque aseguró que este mismo domingo se conocerá el resultado, «que será anunciado con la verificación de un notario público».

El pasado viernes, el Gobierno abrió a votación popular los tres proyectos finalistas, entre ellos, uno japonés, que había quedado tercero en la primera selección.

Ese proyecto SANAA+A0-CPA-JHS, llamado ‘Estratos vivos’, concibe el MuNa como un conjunto de capas superpuestas que relacionan historia, cultura y paisaje. Las formas horizontales representan la estratificación del tiempo, mientras que los patios y vacíos verticales conectan los distintos niveles del edificio.

También está ‘Topografías de memoria’, del equipo arquitectónico B720-ARQUITECTURA Y LERA, que transforma al MuNa en un paisaje arquitectónico donde la historia de Ecuador se descubre a través de un recorrido que conecta territorio, patrimonio y ciudad.

El proyecto organiza el edificio en capas que revelan los procesos de conservación, investigación y exposición, permitiendo que los visitantes conozcan no solo las colecciones, sino también el trabajo que las preserva.

El equipo arquitectónico Mario Cucinella presenta ‘Paisaje urbano transitable’, una arquitectura que integra jardines, terrazas y senderos que permiten recorrer el edificio desde el espacio público, fusionando la experiencia cultural con el entorno natural.

En esta etapa del concurso participaron diez finalistas del proceso anterior, analizados por un jurado que realizó una evaluación técnica, «considerando criterios de calidad arquitectónica, funcionalidad, sostenibilidad, integración urbana y propuesta museográfica», según había anticipado Luque.

Los tres proyectos mejor puntuados están expuestos en una página web, para que la ciudadanía pueda votar e, incluso, sugerir características.

La calificación del jurado tiene un peso del 85 % en el puntaje total y el voto de la ciudadanía un 15 %.

Esta elección se lleva a cabo después de que el Gobierno rechazó la propuesta ‘Ecos del sol’, del estudio de arquitectura Campo Baeza + MAODA, de Madrid y Quito, que había sido seleccionada en un concurso como el diseño ganador para el nuevo edificio del MuNa.

Esa propuesta fue escogida entre diecisiete anteproyectos finalistas por un jurado integrado por figuras nacionales e internacionales de la arquitectura.

Sin embargo, el diseño fue criticado en redes sociales y la viceministra de Cultura, Romina Muñoz, y el director del museo, Carlos Montalvo, renunciaron a sus cargos en medio de la polémica.

El nuevo edificio del MuNa se levantará en el centro norte de Quito con una inversión de cien millones de dólares. Albergará y conservará 1,2 millones de bienes culturales y patrimoniales que narran 12.000 años de historia y conforman la colección más importante del país andino. EFE

sm/jrh