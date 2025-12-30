Amplia ventaja del líder militar de Guinea-Conakri, según primeros resultados electorales

Nairobi, 30 dic (EFE).- El presidente de transición y líder de la junta militar que dirige Guinea-Conakri desde el golpe de Estado de 2012, general Mamadi Doumbouya, mantiene una amplia ventaja sobre sus ocho rivales en las elecciones presidenciales del pasado domingo, según los primeros resultados parciales provisionales.

Doumbouya, de momento, ha vencido con gran margen en circunscripciones electorales de la capital, Conakri, como Kaloum (89,96 % de los votos), Matam (86,49 %), Sonfonia (67,79 %), Ratoma (69,14 %), Gbessia (78,98 %) y Kassa (97,82 %), informó a última hora del lunes la Dirección General de Elecciones (DGE).

El líder de la junta, de 41 años, muestra una ventaja similar en zonas del interior del país, como Coyah (81,97 %), Boffa (94,72 %), Fria (82,12 %), Gaoual (84,26 %) o Koundara (83,55 %), según estos resultados, leídos por la directora de la DGE, Djenabou Touré.

Touré situó la participación en el 85 %, pese a la exclusión de importantes dirigentes opositores y los llamamientos de la oposición al boicot de los comicios, que deben servir para culminar la transición y volver al orden constitucional.

El Bloque Liberal, partido de uno de los candidatos opositores, Faya Lansana Millimono, de 63 años, denunció «graves irregularidades que empañaron las elecciones presidenciales».

Doumbouya busca en esta votación consolidar su poder con legitimidad democrática.

Unos 6,8 millones de electores -de una población de algo más de 14,5 millones- estaban llamados a las urnas para elegir al jefe del Estado.

Las autoridades desplegaron más de 11.600 policías para garantizar las seguridad de la votación, que se celebraron en calma tres meses después de la aprobación de una nueva Constitución y en una clima de represión de la disidencia.

Los comicios tuvieron lugar un día después de que las fuerzas de seguridad neutralizaran a un grupo armado en la capital, Conakri, con «intenciones subversivas que amenazan la seguridad nacional», según informaron las autoridades.

El presidente se elige por sufragio universal directo en un sistema de doble vuelta electoral: si en la primera ronda ningún candidato alcanza la mayoría absoluta (más del 50 % de los votos), se celebra una segunda entre los dos más votados.

Doumbouya, era, sin duda, el máximo favorito en estas elecciones, en las que compitió con ocho candidatos, la mayoría con escaso peso político y sin crítica real a la junta militar, tras la exclusión de más de medio centenar de aspirantes.

Entre los descartados figuran el expresidente Alpha Condé, de 87 años y derrocado en el golpe de 2021 tras gobernar desde 2010; y el exprimer ministro Cellou Dalein Diallo, de 73.

En las elecciones presidenciales de 2020, Condé y Diallo concentraron cerca del 93 % del voto.

El proceso electoral se desarrolló tras la aprobación, en un referéndum celebrado este septiembre, de una nueva Constitución.

Este texto, respaldado por alrededor del 89 % de los votos —aunque boicoteado por la oposición—, persigue restablecer el orden constitucional, interrumpido desde el golpe de Estado.

Entre sus cambios relevantes destaca la ampliación del mandato presidencial de cinco a siete años, permitiendo una única reelección. EFE

