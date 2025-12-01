Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 01 dic (11.00 GMT)

Hong Kong.- El devastador incendio que arrasó el complejo residencial Wang Fuk Court en Hong Kong deja ya 151 muertos y trece personas detenidas por presunto homicidio imprudente, en medio de una investigación penal conjunta de la Policía hongkonesa y la Comisión Independiente contra la Corrupción que apunta a graves irregularidades en las obras de rehabilitación exterior.

Tel Aviv (Israel).- La petición de indulto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de su juicio por corrupción abre un periodo de meses de incertidumbre y tensión política y social en Israel, mientras en Gaza la llegada de la segunda fase del alto el fuego sigue en el aire.

Roma.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha llamado este lunes a la «tranquilidad» ante el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en jabalíes del área de Collserola (Barcelona), aunque ha advertido de que «no hay que bajar la guardia».

Bruselas.- La vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera advierte de que la UE atraviesa un momento «existencial» donde se juega su capacidad para sostener un modelo propio de crecimiento y bienestar frente a presiones internas y externas que cuestionan su agenda verde o su autonomía regulatoria, ataques que en algunos casos buscan derribar el proyecto europeo.

Bruselas.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidió este lunes al Partido Popular que levante «el veto» para que se puedan tomar medidas en España contra la corrupción, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le exigió dejar de «frivolizar» con ETA.

Roma.- El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, inaugura el 21º Foro de Diálogo Italia – España, en el Palacio del Campidoglio, en Roma.

Denpasar (Indonesia).- Tres ciudadanos australianos están siendo juzgados en la localidad de Bali, Indonesia, acusados de participar en un tiroteo ocurrido el 14 de junio de 2025 que resultó en la muerte de una persona, e hiriendo gravemente a otra.

Nueva Delhi.- El primer ministro indio Narendra Modi ha celebrado este lunes junto con miembros de su gabinete una rueda de prensa frente al edificio del Parlamento en Nueva Delhi previa a la sesión de invierno del Parlamento indio, que comienza este lunes y que servirá para discutir 13 proyectos de ley.

Roma.- El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, participa en la inauguración del 21º Foro de Diálogo Italia – España, en el Palacio del Campidoglio, en Roma.

Kuala Lumpur.- La marca malasia Perodua ha presentado este lunes ante el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, su primer vehículo electrico QV-E, con un precio de 16.700 euros y una autonomía de hasta 445 kilómetros.

Castellón (España).- La Policía Nacional española ha detenido en la provincia de Castellón a tres personas, una de ellas ha ingresado en prisión, que supuestamente integraban la primera célula en España de la organización terrorista ‘The Base’, nacida en 2018 con el objetivo de alcanzar la supremacía blanca a través de ataques terroristas cometidos por redes de autocapacitación paramilitar.

Barcelona (España).- La peste porcina africana detectada en Cataluña ha encendido la alerta. Estamos ante una crisis sanitaria que amenaza al sector ganadero y que tendrá consecuencias económicas si el centenar de países que importan carne de cerdo español vetan su compra.

Srinagar (India).- La temperatura en la Cachemira india ha descendido de manera significativa, registrando en la localidad de Srinagar -1,9ºC durante la noche.

Barcelona (España).- Unas cincuenta personas han participado esta mañana en un lazo humano en la plaza Sant Jaume, en el corazón de Barcelona, para visibilizar la lucha contra el VIH y recordar la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz en el Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

Yakarta.- La Agencia Central de Estadísticas (BPS) de Indonesia ha registrado en noviembre una tasa de inflación de 0,17% mensual, mientras que la inflación interanual se situó en un 2,72%.

Marrakech (Marruecos).- Tras éxitos como «El caftán azul», la directora marroquí Maryam Touzani reivindica la belleza del desnudo y de la sexualidad de la mujer en la vejez en su último trabajo, «Calle Málaga», protagonizado por la española Carmen Maura, y defiende, en una entrevista con EFE, la importancia de contar historias humanas y «dar voz a aquellos que no tienen necesariamente una voz».

Tokio.- El acuario Sunshine de Tokio celebra la llegada de la navidad con un espectáculo con buzos que podrá ser disfrutado por los visitantes hasta el 25 de diciembre.

