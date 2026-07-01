Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 01 jul (10.00 GMT)

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Madrid, 1 juj (EFE).-

Kiev.- Ucrania ha vuelto a atacar la refinería de petróleo de Ufá, capital de la región de Bashkiria, una infraestructura situada a más de 1.300 kilómetros de las posiciones ucranianas más cercanas a Rusia, según informó en redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

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Kiev.- Las fuerzas rusas continúan destruyendo gasolineras ucranianas en regiones fronterizas o del frente para socavar la logística ucraniana cerca de las zonas de combate, y durante esta madrugada atacaron cinco estaciones de servicio en la región de Dnipropetrovsk del centro-este de Ucrania, según informaron las autoridades regionales.

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Manila.- El volcán Taal, situado a 70 kilómetros de Manila, entró el martes en una «erupción freatomagmática menor», según informó el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs).

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Pasay (Filipinas).- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha reanudado su agenda oficial este miércoles un día después de que se reforzara la seguridad en torno al palacio presidencial por la masiva concentración de manifestantes de la influyente comunidad cristiana filipina Iglesia Ni Cristo en Ciudad Quezón, Filipinas.

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Pekín.- El Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) cumplió hoy 105 años con un poder cada vez más concentrado en torno a su secretario general, Xi Jinping, quien reivindicó el papel histórico de la formación en el ascenso del país y pidió limpiar los «virus» que erosionan su «pureza» tras años de purgas por corrupción.

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Castelldefels (España).- Una operación de la Policía Nacional y la Gendarmerie francesa, coordinada por Europol, ha permitido desarticular una organización criminal asentada en Castelldefels (Barcelona) que traficaba con drogas entre Barcelona y la localidad francesa de Rennes, y a detener a dos de sus presuntos cabecillas.

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Marne la Vallée (Francia).- Una veintena de niños de la Fundación Juegaterapia han viajado junto a sus familias, este martes y miércoles, a Disneyland París en un vuelo especial de Iberia como parte de una iniciativa impulsada por la aerolínea junto al parque temático y a la fundación.

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París.- Desde las civilizaciones precolombinas hasta el Egipto faraónico o la China antigua, la exposición ‘Animalia’ propone desde este miércoles en París una lectura transversal de cómo los animales han sido símbolos de poder, de lo sagrado y de la transformación espiritual en distintas culturas.

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Madrid.- Este viernes se estrena ‘Magallanes’, un hipnótico y desmitificador retrato del navegante portugués producido por Albert Serra, que ha dado total libertad a su realizador, el filipino Lav Díaz: «Sabe lo que hace, no es como si el director fuera un niño pequeño, como sucede hoy en día», ha remarcado a EFE el cineasta catalán.

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Londres.- La casa Christie’s presentó este miércoles el Grial de Clermont-Tonnerre, un manuscrito de unos 700 años que reúne leyendas del rey Arturo, Merlín y el Santo Grial, antes de su subasta prevista para el 8 de julio.

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Bangalore (India).- La India celebra anualmente el 1 de julio el Día Nacional de los Trabajadores de Correos con el objetivo de dar a conocer el papel que desempeña Correos en la vida cotidiana de las personas y las empresas, así como su contribución al desarrollo social y económico mundial.

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México.- El delantero Julián Quiñones aseguró este martes que a pesar de que México no cuenta con jugadores en los mejores equipos de Europa demostró, con su triunfo sobre Ecuador por 2-0, que tiene la calidad para competir con el que sea.

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Quito.- La derrota de Ecuador ante México en los dieciseisavos del Mundial dejó decepción, tristeza y alguna lágrima entre los aficionados de la Tri, que apenas una semana después de ilusionarse con la victoria frente a Alemania vieron desvanecerse el sueño de los octavos de final.

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Los Ángeles (EE.UU.).- La selección española aterrizó en la ciudad de Los Ángeles con el objetivo de dar un nuevo paso hacia la gloria mundialista, iniciando la cuenta atrás para su compromiso frente a Austria en los octavos de final.

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Miami (EE.UU.).- Antes del Mundial, Miami también tendrá su propia cancha de celebración: el FIFA Fan Festival. Durante 23 días, Bayfront Park se convertirá en el punto de encuentro de miles de aficionados que, sin necesidad de una entrada para el estadio, podrán seguir todos los partidos en pantallas gigantes, disfrutar de conciertos, espectáculos culturales, gastronomía y experiencias interactivas, consolidando a la ciudad como uno de los principales epicentros de la fiesta mundialista en Norteamérica.

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Viena.- La imagen es seductora: un futbolista elegante que desafió con el balón al régimen más brutal de su tiempo. Pero la historia real del austríaco Matthias Sindelar, el ‘Mozart del fútbol’, el héroe de la gambeta, dista mucho de su persistente leyenda de resistencia al nazismo.

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alm/EFE

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