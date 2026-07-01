Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 01 jul (15.00 GMT)

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Madrid, 1 juj (EFE).-

Dublín.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó este miércoles a Irlanda para participar en la ceremonia de apertura de la presidencia de turno irlandesa de la Unión Europea, durante la que Kiev espera seguir avanzando en su camino hacia la integración en la UE.

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París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, ha recibido este miércoles en el Palacio del Elíseo de París al gran duque Guillermo y a la gran duquesa Estefanía de Luxemburgo, en la que supone su sexta visita de cortesía desde que ascendieron al trono.

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París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, ha recibido este miércoles en el Palacio del Elíseo de París a su homólogo portugués, António José Seguro, antes de mantener un almuerzo de trabajo.

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Londres.- El primer ministro en funciones británico, Keir Starmer, que el pasado 22 de junio anunció su dimisión al frente del Partido Laborista y del Gobierno tras perder el respaldo de su grupo parlamentario, acude a la sesión semanal de control en el Parlamento.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este miércoles que Europa acudirá con la confianza bien alta a la cumbre de la OTAN la semana que viene en Ankara, pese a las constantes críticas a sus aliados europeos por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

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Paraguay.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, arribó hoy miércoles al Palacio de López, sede del Gobierno paraguayo, donde fue recibido con honores por el presidente Santiago Peña, en el marco de una visita oficial destinada a fortalecer las relaciones bilaterales y participar en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur.

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Madrid.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha apostado por reforzar la alianza entre la OCDE y América Latina y el Caribe porque aparte de los objetivos e intereses comunes es también «una herramienta de resiliencia» que facilita una mejor preparación para afrontar «los desafíos globales».

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Bruselas.- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, destacó este miércoles ante el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, la necesidad de acelerar la construcción del Corredor Mediterráneo, cuyo retraso «lastra» el crecimiento de esa comunidad, según dijo.

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Quito.- Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador analiza el recurso de casación por el feminicidio de María Belén Bernal, una abogada que fue asesinada en el interior de una escuela policial en 2022 por su esposo, un expolicía que era instructor y que confesó el crimen, y cuyo caso conmocionó a todo el país.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

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Ciudad de México.- México se pronuncia este miércoles sobre el inicio formal de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso que arrancará con una reunión virtual entre los tres países, en la que cada Gobierno presentará su postura sobre el futuro del acuerdo comercial.

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Rabat.- El Consejo marroquí Económico, Social y Medioambiental (CESE) recomienda elevar la edad mínima de empleo, mejorar las condiciones de vida de las familias y actualizar la lista de trabajos peligrosos para proteger a la infancia y reducir el trabajo infantil, que afecta a 103.000 menores, hasta su erradicación. Estas recomendaciones fueron presentadas este miércoles en Rabat por el CESE en un estudio titulado «Hacia una política pública integrada para erradicar el trabajo infantil», que incluye medidas para que el Estado elimine de forma «total y absoluta» este fenómeno.

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Bangkok.- Cientos de potenciales compradores visitan el Fast Auto Show Thailand 2026, una feria que exhibe autos nuevos y usados ​​de los principales fabricantes para satisfacer la demanda de los consumidores e impulsar las ventas de automóviles en Tailandia.

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Tokio.- La divisa japonesa, el yen, agudizó este miércoles su caída frente al dólar y se intercambiaba ya en la franja alta de las 162 unidades por billete verde, su nivel más bajo en casi cuatro décadas, reforzando los análisis de que Tokio planea tolerar la devaluación por el momento.

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Berlín.- Este miércoles entró en vigor el pacto comercial entre la UE y Estados Unidos, por el que Washington se comprometió a aplicar un gravamen del 15 % a los productos europeos, a cambio de que sus bienes industriales lleguen al mercado único libres de aranceles.

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Bangkok.- Decenas de compañías especializadas en energías renovables y tecnologías limpias exponen lo más destacado de sus productos a los cientos de visitantes que a partir de este miércoles acuden a la Semana de la Energía Sostenible de Asia 2026 que se realiza en Bangkok.

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Miami (EE.UU.).- Estados Unidos cumple el 4 de julio 250 años de independizarse de Inglaterra, una celebración que también destaca la huella de España por ser anterior a la británica, ya que los españoles fundaron en septiembre de 1565 San Agustín (Florida), la ciudad más antigua del país continental.

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Sicilia (Italia).- El monte Etna, el volcán activo más alto de la placa europea, situado en la isla de Sicilia (sur de Italia), continúa bajo un estricto protocolo de vigilancia con alerta naranja para la aviación y amarilla para la población, ante una constante actividad eruptiva en sus cotas más altas.

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Bucarest.- Al menos una persona murió en Rumanía a causa de las fuertes tormentas que azotaron buena parte del país en las últimas horas, cuando un frente de mal tiempo puso fin a una intensa y prolongada canícula que afectó a Europa central y del sureste, informó este miércoles la emisora rumana Digi24.

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Bombay (India).- El Departamento Meteorológico de la India (IMD) emitió una advertencia de marea alta para el Mar Arábigo y una alerta naranja y amarilla para todo el estado de Maharashtra, pronosticando fuertes lluvias y vendavales.

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Nueva Delhi.- La Comisión Electoral de la India (ECI, por sus siglas en inglés), continúa llevando a cabo una campaña intensiva sobre el terreno llamada Revisión Intensiva Especial (SIR, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo depurar y actualizar el censo electoral nacional del país mediante el recuento de hogares, el mapeo familiar y la eliminación de entradas duplicadas o de personas fallecidas antes de los próximos ciclos legislativos.

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Berlín.- Las propuestas actuales para lanzar al espacio más de 1,7 millones de satélites, algunos extremadamente brillantes, tendrían «consecuencias devastadoras para la astronomía» al restarle oscuridad al cielo nocturno, según advirtió un estudio del Observatorio Austral Europeo (ESO) publicado este miércoles.

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París.- La Ciudad de las Ciencias y la Industria de París presentó este miércoles su propuesta para seguir el eclipse solar del próximo 12 de agosto, que se verá como un eclipse total en el norte de la España peninsular, con una jornada de visionado junto a astrofísicos abierta al público.

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Pekín.- Científicos e ingenieros chinos están realizando estudios de viabilidad para desarrollar una red integrada de vigilancia y alerta temprana desde el espacio y la Tierra con el objetivo de hacer frente a posibles impactos de asteroides, según informaron este miércoles medios locales.

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Londres.- Vuelve ‘Una rubia muy legal’ con la precuela de ‘Elle’, la serie que muestra la adolescencia del icónico personaje de Elle Woods en 1995 develando las experiencias que forjaron a la protagonista y la convirtieron en la abogada con más estilo del mundo.

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Barcelona (España).- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este miércoles que es «un gran honor» volver a dirigir la entidad azulgrana durante cinco años más y que afronta este nuevo mandato «con agradecimiento» y como «uno de los retos más importantes» de su vida.

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alm/EFE

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