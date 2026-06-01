Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 01 jun (15.00 GMT)

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Madrid, 01 jun (EFE).-

Odesa (Ucrania).- Al menos seis personas resultaron heridas tras un ataque ruso perpetrado durante la noche contra Odesa, según Oleg Kiper, jefe de la administración militar regional de Odesa.

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Jerusalén.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este martes que el Ejército sigue aumentando su actividad militar en el sur del Líbano ocupado, después de ordenar esta mañana un ataque contra los barrios del Dahye en la capital de Beirut.

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Madrid.- El rey Felipe VI ha recibido este lunes al príncipe Alberto de Mónaco en el Palacio de la Zarzuela, en el marco de una visita de un sólo día que realiza a España acompañado de Charlène, que es la primera vez que viaja a nuestro país desde que es princesa.

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Manila.- Los presidentes de Filipinas y Vietnam, Ferdinand Marcos Jr y To Lam, calificaron este lunes de «innegociable» la libre navegación marítima y aérea sobre el Mar de China Meridional, que China reclama prácticamente en su totalidad, en disputa con Manila y Hanói, entre otras partes de la región.

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Pekín.- El Gobierno chino anunció este lunes que reforzará su control sobre las inversiones en el exterior, avanzando asimismo un marcaje más estrecho a la transferencia de tecnologías a otros países tras vetar la venta de la plataforma de inteligencia artificial (IA) Manus a la estadounidense Meta.

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Jerusalén.- El Parlamento de Israel (Knéset) avanzó este lunes en la aprobación del proyecto de ley para su disolución y la convocatoria anticipada de elecciones, tras su votación en comisión antes de pasar a pleno para las dos lecturas finales.

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Bilbao.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, ha defendido multiplicar las inversiones en defensa y el desarrollo de un programa paneuropeo que sume las capacidades militares entre los diferentes estados de la UE.

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Bogotá.- El candidato presidencial Sergio Fajardo aseguró este domingo que el millón de votos que obtuvo en la primera vuelta es «importante» para definir la contienda entre el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella y el senador izquierdista Iván Cepeda en la segunda vuelta en Colombia, que se votará el próximo 21 de junio.

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Bogotá.- Roy Barreras, excandidato presidencial, afirmó en un video, donde invita a los progresistas, que sí se puede ganar y que la segunda vuelta no se definirá únicamente entre la izquierda y la derecha, sino en la capacidad de convocar a los millones de colombianos que se sienten representados por posiciones moderadas y que no comparten los discursos de la extrema derecha.

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Maghtab (Malta).- Diversas imágenes difundidas en redes sociales han captado el momento de la explosión en la fábrica de fuegos artificiales Ta’ Lourdes, ubicada en la localidad maltesa de Maghtab.

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Kiev.- El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, habló este jueves con su homólogo ucraniano, Igor Klimenko, de la petición formulada por Kiev a los Veintisiete para que tomen medidas que propicien el retorno a Ucrania de los varones ucranianos en edad militar que no han cumplido sus obligaciones legales con el Ejército de su país y se acogen por la guerra a la protección temporal de la Unión Europea (UE).

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Tulcán (Ecuador) – El puente de Rumichaca, el principal paso fronterizo entre Ecuador y Colombia y actualmente el único abierto, recobra la normalidad después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, eliminase los aranceles del 100 % impuestos a las importaciones colombianas, tras la orden emitida por la Comunidad Andina para cesar la guerra comercial entre ambos países.

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Nanyuki (Kenia).- Cientos de personas protestaron este lunes contra la instalación de un centro de aislamiento en la base militar aérea de Laikipia, en el centro de Kenia, para atender a ciudadanos estadounidenses expuestos al virus del Ébola por el brote declarado en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

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Oslo.- El fundador de la red de mensajería Telegram, Pável Dúrov, acusó este lunes a la Unión Europea (UE) y a varios países occidentales de usar como pretexto la protección a los menores en el acceso a las redes sociales para intentar controlar el discurso político frente a la influencia de las grandes plataformas.

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Daca.- El tribunal especial de Daca formuló cargos contra Sohel Rana, y su esposa, Swapna Akter, principales sospechosos en el caso de violación y asesinato de Ramisa Akhter, una niña de ocho años, ocurrida en el área de Pallabi de la capital.

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Pasay City (Filipinas).- El tribunal anticorrupción Sandiganbayan emitió una orden de arresto contra el senador filipino Jinggoy Estrada por cargos de malversación de fondos en relación con su presunta participación en proyectos gubernamentales irregulares de control de inundaciones.

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Madrid.- Samur-Protección Civil, el servicio de emergencias extrahospitalarias del Ayuntamiento de Madrid, impartirá este lunes formación sanitaria sobre detección de emergencias y primeros auxilios a 1.800 voluntarios que participarán en la visita del papa León XIV a la capital, que tendrá lugar del 6 al 9 de junio.

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Madrid.- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha asegurado que en su visita a España el papa va a hacerse eco de su primera encíclica y a animar a «seguir con el diálogo» y a «confiar en el valor de la palabra que se escucha, que es romper la dialéctica de los contrarios».

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Putrajaya (Malasia).- Malasia restringe desde este lunes el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, una medida que delega en las tecnológicas imponer la tecnología necesaria para su control y que impone multas de hasta 2,5 millones de dólares para las compañías que infrinjan la normativa, siguiendo la estela de la política ya aplicada por Australia.

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Ciudad de México.-Conferencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbuam

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Pamplona (España).- Los operarios de la carpintería Hermanos Aldaz Remiro, de la localidad de Puente la Reina, han comenzado a colocar los primeros postes y tablones del encierro de los Sanfermines 2026 en el acceso al callejón de la plaza de toros, uno de los signos más claros de la inminencia de las fiestas de Pamplona.

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Phanom Phrai (Tailandia).- Decenas de tailandeses celebraron este lunes el «Bun Bang Fai», el Festival de los Cohetes, una antigua ceremonia para hacer méritos, practicada tradicionalmente por las comunidades étnicas Lao e Isan del noreste de Tailandia, para rendir homenaje a Phaya Thaen, el dios de la lluvia, y para rezar por lluvias estacionales oportunas antes de que comience la temporada de siembra de arroz.

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Chowk Dongri (India).- Los pescadores locales dejan de pescar entre el 1 de junio y el 31 de julio durante la temporada del monzón debido a las previsiones de marea alta, condiciones de viento impredecibles y lluvias continuas que podrían causar graves daños a las embarcaciones.

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Cachemira (India).- La agricultura y la horticultura son el pilar de la economía de la región de Srinagar, donde cientos de familias se dedican tradicionalmente a actividades agrícolas de temporada.

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Madrid.- El defensa de la selección española Eric García ya jugó el Mundial 2022 de Catar, pero no había entrado en ninguna convocatoria con Luis de la Fuente hasta su llamada para el Mundial 2026.

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Madrid.- Mikel Oyarzabal, delantero de la selección española, aseguró este lunes que no le dan “importancia” a la condición de favorito que se le presupone a su equipo en el Mundial 2026, al contrario que en la Eurocopa 2024, alertó contra las “sorpresas” en el torneo y remarcó que está “disfrutando del fútbol y la vida”.

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Madrid.- Rodrigo Hernández, capitán de la selección española, aseguró que los rumores que le sitúan en el Real Madrid la próxima temporada son “algo normal” del fútbol, a la vez que los calificó de “ruido” y que tiene el foco puesto “en el Mundial”.

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Montevideo.- El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, habla en rueda sobre los preparativos de la Celeste para el Mundial, donde integrará el Grupo H con España, Cabo Verde y Arabia Saudí, selección contra la que se estrenará el próximo 15 de junio.

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Madrid.- Alejandro Grimaldo, lateral izquierdo de la selección española de fútbol, aseguró que tienen equipo “para ganar el Mundial”, a pesar de lo que no siente “más presión” por asumir el cartel de estar entre los favoritos.

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Madrid.- El día abierto a medios de comunicación de la selección española tuvo una palabra común: “favorita”. Un rol antes del Mundial de este verano que la actual campeona de Europa no rehuye. Lejos del perfil bajo habitual en el deporte, los futbolistas son conscientes del cartel con el que viajarán a Estados Unidos y México y no esconden su intención de poner una segunda estrella en el escudo de España.

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alm/EFE

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