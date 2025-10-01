Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 01 oct (10.00 GMT)

Cebú (Filipinas).- Las autoridades de Filipinas elevaron este miércoles a al menos 60 los muertos causados por el terremoto de magnitud 6,9 que golpeó la pasada noche el centro del país, dejando además decenas de heridos y daños materiales, haciendo que la región declarase esta mañana el estado de calamidad.

Calayán (Filipinas).- El Gobierno de Filipinas movilizó este miércoles a efectivos militares y equipos de guardacostas para el reparto de asistencia humanitaria en respuesta al terremoto de magnitud 6,9 registrado la noche del martes en el centro del país y que ha dejado de momento al menos 60 muertos.

Hanói.- Al menos 26 personas han muerto, 22 permanecen desaparecidas y más de un centenar han resultado heridas en Vietnam por el impacto del tifón Bualoi, la tormenta más mortal en azotar el país en lo que va de año, según informaron el martes las autoridades locales.

Ciudad del Vaticano.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha invitado este miércoles al papa León XIV a visitar la Sagrada Familia de Barcelona el próximo 10 de junio, durante una audiencia privada en el Vaticano en la que también abordaron la situación en la Franja de Gaza.

Shanghái/Hainan (China).- China ha lanzado un nuevo visado diseñado para atraer a jóvenes graduados foráneos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, una medida que ha suscitado debate sobre sus posibles efectos en el mercado laboral y que se produce en pleno endurecimiento de las condiciones para trabajadores extranjeros en Estados Unidos.

Argel.- La Global Sumud Flotilla denunció este miércoles una «operación intimidatoria» por parte de Israel en aguas internacionales cuando un buque de guerra israelí rodeó «de forma agresiva» esta madrugada una de sus principales embarcaciones.

Hong Kong.- El líder hongkonés John Lee celebró este miércoles con un brindis el Día Nacional de China en el Centro de Convenciones y Exhibiciones de Hong Kong.

Jiangsu/Pekín/Hunan (China).- China inicia este miércoles la llamada ‘Semana dorada’ con previsiones de más de 2.400 millones de desplazamientos en todo el país, en unas vacaciones que combinan la Fiesta Nacional del 1 de octubre con la Fiesta de Medio Otoño y que constituyen uno de los periodos de mayor movilidad del año.

Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, creció un 0,91 % este miércoles, ante las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) recorte sus tipos de interés a finales de mes, en relación con el cierre del Gobierno.

Barcelona (España).- El consejo de administración del Banco Sabadell ha vuelto a recomendar este martes a sus accionistas que no acudan a la opa del BBVA, pese a una mejora del 10 % en la oferta inicial, aunque lo ha hecho con el voto disidente de uno de sus consejeros, el mexicano David Martínez, que ha anunciado que sí irá al canje.

Bruselas.- Varias ONG fletan un autobús por el barrio europeo de Bruselas para entregarle a la comisaria europea de Medioambiente, Jessika Roswall, cerca de 200.000 mensajes de ciudadanos sobre la simplificación de la legislación prevista por la Comisión Europea, en detrimento de las políticas verdes.

Yakarta.- Ciudadanos indonesios se manifestaron este miércoles contra el programa escolar de comida gratuita del presidente Prabowo Subianto, que ha dejado unos 6.000 intoxicados.

Banda Aceh (Indonesia).- La Agencia Central de Estadísticas (BPS) de Indonesia registró en septiembre de 2025 una tasa de inflación del 0,21% mes a mes, así como un 2,65% interanual.

Bali (Indonesia).- La Agencia Central de Estadística de Indonesia recogió que visitaron el país unos 1,51 millones de turistas extranjeros al país en agosto de este 2025.

Xingu (Brasil).- Los brigadistas indígenas de la reserva del Xingu, una de las más extensas de Brasil, combaten los incendios forestales en su territorio con acciones de prevención, saber ancestral y el uso de tecnología, lo que ha mejorado su capacidad de respuesta frente al fuego.

Taipéi.- Miembros del grupo por los derechos de los animales PETA han organizado este miércoles una protesta en forma de escenificación en Taipéi para denunciar el consumo de carne animal y la industria cárnica. Durante el Festival del Medio Otoño, es común las reuniones familiares en las que se preparan comidas a base de carne animal, como barbacoas, por lo que los grupos por los derechos de los animales instan a la población a elegir opciones vegetarianas, o evitar asar animales vivos.

Madrid.- Provocativos anuncios con un ‘Se busca’, visitas a casas y palacios han servido a la comisaria y profesora de Historia del Arte de la UNED Amaya Alzaga para aflorar cuadros de Raimundo de Madrazo cuyo paradero se desconocía, y con los que ha completado la investigación para su primera gran retrospectiva.

Madrid.- Rodeado de cobayas, vacas, perros y otros animales que le recuerdan a su infancia, Luis Zahera protagoniza la serie ‘Animal’ (Netflix), una comedia en la que el actor deja atrás los papeles de villano para ponerse en la piel de un veterinario rural que se reinventa en una tienda de mascotas en su Galicia natal.

Srinagar (India).- La Cachemira india se prepara para Dussehra, el festival hindú en el que se queman las efigies (esculturas) para conmemorar el triunfo del dios Rama sobre Ravana y marca la victoria del bien sobre el mal.

Barcelona (España).– La ciudad de Barcelona ha amanecido este miércoles con sol, un cielo despejado y temperaturas agradables que alcanzarán los 26 grados, cosa que ha animado a vecinos y turistas a acercarse al frente marítimo en este primer día de octubre en la capital catalana.

