Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 01 sep (10.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 01 sep (EFE).-

Tianjin (China).-La reunión de líderes de países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) arrancó su segundo día este lunes en la ciudad nororiental china de Tianjin, con la presencia de los mandatarios chino, Xi Jinping, ruso, Vladímir Putin, indio, Narendra Modi o iraní, Masud Pezeshkian, entre otros.

(vídeo)(foto)

Pyongyang.- Corea del Norte glorificó las tácticas suicidas de sus tropas enviadas a combatir contra Ucrania en su televisión estatal, días antes de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, viaje a Pekín para asistir a un desfile militar donde coincidirá con el presidente ruso, Vladímir Putin, mientras Moscú estudia la posibilidad de una cumbre bilateral.

(vídeo)

Hanói.- La gente acampó durante la noche y se congregó este lunes en la capital vietnamita para asegurarse los mejores lugares para ver el desfile del Día Nacional, que conmemorará el 80 aniversario de la independencia del país el próximo 2 de septiembre.

(vídeo)

Santa Cruz de Tenerife (España).- Diez años después de que la foto de Aylan Kurdi le «sacara del sofá» para llevar su profesión como socorrista «hasta las últimas consecuencias», el director y fundador de Open Arms, Óscar Camps (Barcelona, 1963), es tajante sobre la posibilidad de otra misión humanitaria en Gaza: no hasta que haya un alto al fuego.

(vídeo)(foto)

Yakarta.- Algunas agrupaciones civiles de Indonesia cancelaron protestas previstas este lunes en varios puntos del país ante el refuerzo de los dispositivos de seguridad por parte de las autoridades, tras una semana de manifestaciones marcadas por la violencia que han dejado al menos cuatro muertos.

(vídeo)(foto)

Teherán.- El suelo se hunde bajo los pies de los iraníes. Literalmente. La subsidencia afecta a una treintena de las 31 provincias del país, con hundimientos de hasta 40 centímetros al año, poniendo en riesgo la vida urbana y el patrimonio histórico de la civilización persa.

(vídeo)(foto)

Biskek).- Las escuelas de Kirguistán han comenzado este lunes su primer año académico en el contexto de una transformación a gran escala de todo el sistema educativo, cuyo componente clave es la transición a la educación escolar de 12 años.

(vídeo)

Seúl.- La Bolsa de Seúl cerró este lunes con un retroceso del 1,35 % en su principal índice, el Kospi, presionada por la caída de los valores de semiconductores tras conocerse que la firma china Alibaba está probando un chip propio de inteligencia artificial (IA).

(vídeo)(foto)

Al Mughair (Cisjordania).- La noticia de que colonos israelíes, acompañados de militares, arrancaron miles de olivos en la aldea palestina de Al Mughair no dejó indiferente a nadie. Pero quizá, lo más inaudito fue que tanto la justificación del Ejército israelí como la de los palestinos coincidiera: el objetivo final era la venganza.

(vídeo)(foto)

rmg/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.