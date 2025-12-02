Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 02 dic (11.00 GMT)

3 minutos

Madrid, 2 dic (EFE).-

Nom Pen.- El Banco Asiático de Desarrollo ha aprobado un programa de inversión de 763 millones de dólares para impulsar la seguridad hídrica en Camboya y estimular el desarrollo urbano. La iniciativa busca mejorar el acceso a agua potable, modernizar los sistemas de alcantarillado y desarrollar la infraestructura urbana crítica en varias localidades.

(foto)(vídeo)

Bali (Indonesia).- La Agencia Central de Estadísticas de Indonesia registró en octubre de 2025 casi 1,33 millones de llegadas de turistas extranjeros, lo que representa un aumento del 11,19% respecto al mismo periodo del año pasado.

(foto)(vídeo)

Dublín.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó el lunes por la noche a Irlanda en visita oficial después de reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron en París.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- Activistas climáticos y miembros de la comunidad rural tailandesa se han reunido este martes en Bangkok contra el acuerdo de cooperación en materia de tierras raras alcanzado entre el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Cumbre de la ASEAN en Malasia.

(foto)(vídeo)

Lodwar (Kenia).- Cuando no consigue su medicación, Jennifer Ekai siente como si algo la «comiera desde dentro». Se trata del micetoma, una enfermedad tropical desatendida que, dada la falta de investigación y fondos, devasta la vida de un número desconocido de habitantes del condado más pobre de Kenia, Turkana (norte).

(foto)(vídeo)

Sumatra (Indonesia).- Las graves inundaciones que asolan partes de la isla indonesia de Sumatra, con más de 600 fallecidos, han dejado una imagen inusual que ilustra la severidad del temporal, con un elefante de varias toneladas fallecido y atrapado este martes bajo los escombros en la provincia septentrional de Aceh.

(foto)(vídeo)

Seúl.- El principal índice de la bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 1,9 % este martes, rompiendo una racha de tres sesiones a la baja tras confirmarse la rebaja retroactiva de los aranceles de Estados Unidos a partir del 1 de noviembre.

(foto)(vídeo)

Seúl.- La empresa tecnológica surcoreana Samsung Electronics presentó este martes su nuevo dispositivo móvil Galaxy Z TriFold, un teléfono plegable triple que se expande hasta alcanzar una pantalla de 10 pulgadas, y que estará a la venta el 12 de diciembre primero en Corea del Sur, y posteriormente en otros territorios.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La película ‘Golpes’ es un ‘thriller’ que actualiza el género quinqui con Luis Tosar y Jesús Carroza en el papel de dos hermanos que «describen de una manera muy metafórica este país, casi permanentemente enfrentado, fratricida y sin un consenso claro para tapar las heridas», ha dicho a EFE el actor gallego.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.