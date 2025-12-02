Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 02 dic (16.00 GMT)

Madrid, 2 dic (EFE).-

Yakarta/Colombo/Bangkok.- Indonesia y Sri Lanka buscan supervivientes en medio de las severas inundaciones que afectan a países del sur y el sudeste de Asia, entre ellos también Tailandia, con alrededor de 1.300 muertos y centenares de desaparecidos, en conjunto, por los efectos de las fuertes lluvias que asolan la región desde hace semanas.

(foto)(vídeo)

Hong Kong.- La conmoción inicial por el voraz incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court de Hong Kong ha dado paso al luto por los 156 muertos, los homenajes a los héroes de la tragedia y la indignación por los fallos de prevención y supervisión que contribuyeron a la veloz propagación de las llamas.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La ministra española de Sanidad, Mónica Garcia, aseguró este martes que «mañana es un día decisivo» para que el plan de medidas contra los virus respiratorios, que obliga al uso de mascarillas en los centros de salud en los peores momentos de contagio pueda salir adelante cuando lo voten las Comunidades Autónomas.

(foto)(vídeo)

París.- La OCDE se muestra ahora menos pesimista que en septiembre sobre el efecto de ralentización que la imprevisible política arancelaria de Donald Trump va a tener para la economía de los grandes países desarrollados, y en particular de Estados Unidos. En cuanto a Argentina, rebajó su proyección de crecimiento del PIB para el próximo año del 4,3 % al 3 %, según su último informe de perspectivas económicas publicado este martes.

(foto)(vídeo)

Miami (EEUU).- El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fue liberado este lunes, según los registros actualizados del Federal Bureau of Prisons (BOP), tras recibir un perdón total del presidente estadounidense Donald Trump.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se mostró este martes seguro de que los «esfuerzos» de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania «finalmente restaurarán la paz en Europa».

(foto)(vídeo)

Barcelona.- La portavoz del Gobierno de la Generalitat de Cataluña (España), Sílvia Paneque, ha defendido este martes que el presidente del ejecutivo catalán, Salvador Illa, ha estado al frente en todo momento de la gestión de la emergencia del foco de peste porcina africana, detectado en jabalíes de la sierra de Collserola, a pesar de estar de viaje institucional en México.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, y su colega egipcio, Badr Abdelaty, instaron este martes a avanzar hacia la implementación de la segunda fase del plan de paz estadounidense para Gaza, que prevé el desarme del grupo islamista Hamás y el traspaso del poder en la Franja a un Gobierno de tecnócratas palestinos.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Activistas de la coalición End Toxic Pesticide Trade (Acabar con el comercio de pesticidas tóxicos) protestaron este martes frente a la Comisión Europea con una acción simbólica en la que exhibieron cajas de pesticidas prohibidos, exigiendo el fin de su exportación desde la Unión Europea.

(foto)(vídeo)

Yakarta.- Indonesia y Países Bajos han firmado este martes un acuerdo para el traslado de dos prisioneros holandeses, Sigfried Mets, condenado a muerte, y Ali Tokman, condenado a cadena perpetua, de vuelta a Países Bajos.

(foto)(vídeo)

Khost (Afganistán).- Las autoridades afganas han ejecutado públicamente este martes en un estadio deportivo a un asesino convicto tras la aprobación del fallo por parte del Tribunal Supremo de Afganistán y del líder supremo.

(foto)(vídeo)

Pekín.- China puso en marcha un nuevo mecanismo nacional de mediación en línea para disputas matrimoniales y familiares, una iniciativa conjunta del Tribunal Supremo Popular y la Federación de Mujeres del país que busca reforzar la resolución extrajudicial de este tipo de conflictos, en un contexto de crisis demográfica.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El colectivo activista, Centro para la Belleza Política (Zentrum für politische Schönheit, en alemán) instaló este martes frente a la sede de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en Berlín un memorial dedicado al político Walter Lübcke, asesinado en 2019 por un extremista de derechas, para advertir sobre la normalización del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en la vida política alemana.

(foto)(vídeo)

Zagreb.- El primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden, firmó este martes en el ‘Libro de Oro’ de Croacia durante su visita a Zagreb, acompañado por el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, en un acto que refuerza los lazos bilaterales entre ambos países.

(foto)(vídeo)

Yakarta.- Cientos de personas se han manifestado este martes frente a la embajada de Estados Unidos en Yakarta para mostrar su solidaridad con las más de 500 víctimas mortales que las inundaciones en Indonesia han dejado hasta el momento, así como con la población civil de Gaza.

(foto)(vídeo)

Kiev.- Familiares, amigos y compañeros despidieron este martes en el cementerio de Baikove, en Kiev, al soldado ucraniano Yukhym Agafontsev, de 22 años, caído en combate en la región de Lugansk el pasado 4 de agosto, en medio de la invasión rusa que continúa asolando el país desde febrero de 2022.

(foto)(vídeo)

Madrid.- La Agencia EFE y RTVE, las dos grandes empresas públicas nacionales de comunicación, han firmado un acuerdo marco de colaboración para desarrollar de forma conjunta nuevos contenidos informativos, formatos audiovisuales y proyectos de verificación, con el propósito de reforzar sus marcas y aprovechar mejor sus recursos, especialmente en el ámbito internacional.

Madrid.- Los reyes de España han inaugurado este martes la exposición dedicada a la reina Victoria Eugenia en la Galería de las Colecciones Reales, donde el rey Felipe VI ha podido contemplar objetos que rodearon la vida de su bisabuela y madrina.

(foto)(vídeo)

Sídney (Australia).- La creatividad y la excelencia del diseño, la arquitectura y el interiorismo españoles desembarcaron este martes en Sídney con «Spain is in», un escaparate profesional que reúne a algunas de las firmas más destacadas del sector con presencia en Australia para presentar tendencias, materiales y proyectos de última generación.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Activación de la Selección en La Ciudad del Fútbol, previa del partido de vuelta de la final de la UWNL esta tarde en el Metropolitano.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, apoyó la decisión del defensa uruguayo del Barcelona Ronald Araujo, que ha pedido a su club un tiempo de parón para recuperarse anímicamente de un mal momento, y aseguró que los jugadores «no son máquinas» y deben mirar por su bien.

(foto)(vídeo)

