Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 02 jul (10.00 GMT)

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Madrid, 2 juj (EFE).-

Kiev.- Rusia atacó esta madrugada Ucrania con un total de 496 drones y 74 misiles, entre ellos 24 balísticos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del bombardeo

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Kiev.- Rusia atacó esta madrugada Ucrania con un total de 496 drones y 74 misiles, entre ellos 24 balísticos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del bombardeo.

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Banda Aceh (Indonesia).- Un tribunal de la ‘sharia’ y la Fiscalía de Banda Aceh castigaron este jueves con entre 10 y 30 latigazos a varias personas por presuntos incumplimientos de la ley ‘sharia’, entre ellos una pareja que fue sorprendida besándose en directo en la red social TikTok.

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Jerusalén.- Manifestantes antigubernamentales bloquearon este jueves una carretera frente a la Knéset (parlamento israelí) para recordar los 1.000 días transcurridos desde los ataques liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023 y exigir una investigación estatal sobre lo ocurrido.

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Madrid.- Junio ha concluido con un balance provisional de 1.029 muertes en España achacables a las altas temperaturas, un tercio durante los cinco días que duró la primera ola de calor del año, lo que le convierte en el mes con la cifra más alta de fallecidos por esta causa desde el inicio de la serie en 2015.

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Teherán.- La República Islámica de Irán se prepara para despedir al que fuera líder supremo Alí Jameneí con los mayores funerales de su historia con seis días de ceremonias en cinco localidades iraníes e iraquíes, en medio de fuertes medidas de seguridad y cuatro meses después de su asesinato por Israel y Estados Unidos en el primer día de la guerra.

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Caracas.- Los rescatistas de La Cruz Roja costarricense sacaron con vida de los escombros a un gatito, durante el rescate de Hernán Gil, el vigilante de un centro comercial en el sector Playa Grande de Catia la Mar, que quedó atrapado en un sótano, tras el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela.

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Hong Kong.- El Departamento de Servicios Penitenciarios de Hong Kong retiró de sus redes sociales un vídeo antidrogas generado con inteligencia artificial (IA) después de que numerosos internautas denunciaran que la pieza no desalentaba el consumo, sino que presentaba las sustancias ilegales de forma atractiva.

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Viena.- El presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, pidió a los padres y madres que, de forma excepcional, permitan a sus hijos quedarse despiertos hasta más tarde para ver en directo el partido de dieciseisavos de final entre Austria y España.

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Jerusalén.- Un grupo de judíos ultraortodoxos se concentró este miércoles frente a las oficinas del Ministerio de Justicia en Jerusalén para estudiar la Torá, en una protesta pacífica contra el reclutamiento militar obligatorio de la comunidad jaredí en Israel.

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aca/EFE

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