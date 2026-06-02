Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 02 jun (15.00 GMT)

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Madrid, 02 jun (EFE).-

Nabatieh (Líbano).- Un nuevo ataque contra la ciudad de Nabatieh, en el sur del Líbano, ha movilizado de urgencia a los equipos de emergencia de las Ambulancias Nabatieh, quienes se desplazaron de inmediato a la zona afectada para atender a posibles víctimas y rescatar a los heridos entre los escombros.

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Beirut.- Al menos diez personas murieron este martes en una serie de bombardeos israelíes contra el sur del Líbano, que continúa bajo ataque pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que las partes estaban de acuerdo en una desescalada.

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Tiro (Líbano).- Los daños causados por un ataque aéreo israelí son visibles en varios edificios situados frente al Hospital Jabal Amel, en la ciudad costera de Tiro, en el sur de Líbano, un día después del bombardeo.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó este martes su preocupación por la situación en Líbano, donde este martes murieron al menos diez personas en una serie de bombardeos israelíes, y llamó a Tel Aviv y Beirut a continuar por la vía del diálogo.

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Berlín.- El primer ministro húngaro, Péter Magyar, afirmó este martes que las negociaciones con Ucrania sobre los derechos de la minoría húngara en ese país avanzan de forma muy positiva y concluirán pronto, con lo que se desbloquearía el prerrequisito para que Budapest dé luz verde a que comience el proceso de adhesión de Kiev a la UE.

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Berlín.- El primer ministro húngaro, Péter Magyar, se refirió este martes al presidente de su país, Tamás Sulyok, como «una marioneta de Viktor Orbán», en alusión a su antecesor como jefe de Gobierno, y defendió los planes para sacar del cargo al actual jefe de Estado magiar a través de una reforma constitucional.

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Nom Pen.- El Gobierno de Camboya anunció este martes que ha iniciado un proceso de conciliación con Tailandia, con base en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, en inglés), para resolver una histórica disputa marítima, en un momento de tensión entre las naciones vecinas.

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Lagos (Nigeria).- Profesores y estudiantes se concentraron en Lagos para exigir la liberación de los 39 alumnos y siete docentes secuestrados el pasado mes en el estado de Oyo, en el suroeste de Nigeria, tras el asalto de hombres armados a tres centros educativos. Según la organización Save the Children, más de 1.680 escolares han sido secuestrados en el país desde el rapto de 276 niñas en Chibok en 2014, un fenómeno que sigue golpeando al sistema educativo nigeriano.

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Ciudad Quezón (Filipinas).- El senador filipino Jinggoy Estrada, arrestado este lunes, acudió este martes a una comparecencia ante el tribunal anticorrupción por cargos de malversación de fondos en un caso aparte relacionado con su participación en proyectos gubernamentales irregulares de control de inundaciones.

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Roma.- Italia celebró este martes el 80 aniversario de la instauración de la República con el gran desfile militar en la avenida de los Foros Imperiales de Roma, que contó con la presencia de todas las autoridades del país y donde se recordó «el acto de libertad» al que fueron llamados los italianos y por primera vez las mujeres, y se realizaron llamamientos para conseguir la paz.

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Nairobi.- Activistas de derechos humanos se han manifestado este martes en las calles de Nairobi para protestar contra la creación de un centro de cuarentena por ébola destinado a ciudadanos estadounidenses en la base aérea de Laikipia.

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Oslo.- El actor y activista por los derechos humanos estadounidense Richard Gere señaló este martes que el mundo experimenta la época «más oscura» de los últimos tiempos, en un momento en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desmantelado aquello que hacía a su país especial.

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Nueva Delh.- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, iniciará mañana una visita oficial a la India hasta el próximo 7 de junio en la que se reunirá con el primer ministro indio, Narendra Modi, para discutir la cooperación petrolera en plena crisis energética mundial.

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Calcuta (India).- La histórica dirigente india Mamata Banerjee, la principal rival política durante años del primer ministro Narendra Modi, encabezó este martes una protesta en Calcuta para denunciar presuntos ataques contra su partido tras la pérdida de su Gobierno en la región de Bengala Occidental.

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Montevideo.- La Unión de Exportadores del Uruguay celebra el Día de la Exportación con un evento que contará con la presencia del presidente Yamandú Orsi y de diplomáticos de diversos países.

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Ginebra.- Los países de Latinoamérica, una de las regiones del mundo que suele verse más afectadas por El Niño, deben «extremar las precauciones» y utilizar la llamada «inteligencia climática» para sortear los efectos más adversos de este fenómeno, dijo este martes a Efe la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo.

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Berlín.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, ha visitado este martes el Memorial de Berlin-Hohenschoenhausen, una antigua prisión de la Stasi convertida en museo donde el Servicio de Seguridad del Estado de la República Democrática Alemana arrestó e interrogó a miles de ciudadanos del este del país hasta la reunificación de 1990.

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Londres.- La Tate Modern de Londres inaugura este miércoles ‘Infinities Commission: nora chipaumire: Gadzi’, una exposición de la artista, bailarina y coreógrafa zimbabuense Nora Chipaumire inspirada en leyendas, piedras y suelos de su Zimbabue natal.

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Madrid.- La Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ultima a estas horas su transformación para operar como Centro Internacional de Prensa de la visita del papa León XIV a España y albergar, entre el 6 y el 12 de junio, a 2.275 periodistas y 400 trabajadores.

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Madrid.- El ecuatoriano Jefferson Pérez es una leyenda del atletismo. Su palmarés en la marcha incluye, entre otros títulos, un oro olímpico en Atlanta’96, una plata en Pekín 2008 y tres oros mundiales pero, más allá de esos éxitos, su mayor satisfacción es saber en qué «parte del corazón de la gente» están sus gestas y si su ejemplo les ayudó en sus vidas.

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Barcelona (España).- El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme pidió este martes a los socios de la entidad blanca que acudan masivamente a votar este domingo en las elecciones ante la amenaza de que el club madridista «está en venta»

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A Coruña (España).- Los trabajos en el césped de Riazor avanzan a buen ritmo, por lo que el partido amigable de este jueves entre las selecciones de España e Irak podrá disputarse en el estadio coruñés.

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Pasadena (EE.UU.).- El 17 de julio de 1994, hace 31 años, 10 meses y 13 días, el Rose Bowl de Pasadena (California) se convirtió en el palco de varios hechos sin antecedentes hasta entonces en la historia de los mundiales de fútbol.

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Madrid.- El ex portero del Real Madrid, Iker Casillas, se ha mostrado «expectante como socio» que es con respecto a las próximas elecciones que se avecinan el próximo 7 de junio en la presidencia del Real Madrid y en las que se presenta el actual presidente Florentino Pérez y el empresario Enrique Riquelme.

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Oeiras (Portugal).- Portugal se centró este martes en afinar su táctica de cara al Mundial de 2026 y a su partido de preparación contra la selección de Chile, programado para el próximo día 6 en las afueras de Lisboa.

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Palma (España).- Las jugadoras de la selección femenina de fútbol se han ejercitado esta mañana para seguir afinando aspectos técnicos y tácticos, trabajando con y sin balón de cara al decisivo encuentro clasificatorio para la Copa del Mundo 2027 que disputarán este próximo viernes ante Inglaterra en el estadio de Son Moix.

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Frankfurt (Alemania).- La selección alemana puso rumbo al Mundial de 2026 entre muestras de apoyo de los aficionados y una gran expectación mediática, en el inicio de su viaje hacia la cita futbolística más importante del planeta, donde buscará recuperar el protagonismo perdido en las últimas ediciones del torneo.

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Palma (España).- Las jugadoras de la selección nacional femenina Cata Coll, Patri Guijarro y Lucía Corrales expresaron su orgullo por poder jugar en su tierra natal, Mallorca, el partido de este viernes contra Inglaterra, decisivo para la clasificación para el próximo Mundial.

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alm/EFE

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