Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 02 oct (10.00 GMT)

Sidoarjo (Indonesia).- Los equipos de emergencia de Indonesia continúan este jueves con el operativo de rescate para evacuar a las decenas de personas que se estima siguen atrapadas por el derrumbe de un internado en la isla de Java, ocurrido la tarde del lunes y que deja al menos cinco fallecidos.

Bogo (Filipinas).- El hospital provincial de la ciudad filipina de Bogo, cerca del epicentro del terremoto de magnitud 6,9 que la noche del martes golpeó el centro del archipiélago, se prepara «para recibir cadáveres», por un sismo que ya deja al menos 72 fallecidos.

Bogo (Filipinas).- Miles de personas continuaban este jueves viviendo al raso en el centro de Filipinas, en centros de evacuación o en tiendas de campaña fuera de sus hogares, por temor a nuevas réplicas dos días después de un terremoto de magnitud 6,9 que ha dejado al menos 72 muertos y 300 heridos.

Copenhague.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, exigió este jueves a Israel que respete los derechos de los integrantes de la flotilla humanitaria con destino a Gaza interceptada la pasada noche y dijo que estudiarán si la actuación israelí violó la legalidad internacional.

Copenhague.- El primer ministro irlandés, Micheál Martin, defendió este jueves un tratamiento humanitario por parte de Israel de los tripulantes de la Global Flotilla Sumud, entre los cuales se encuentran varios ciudadanos irlandeses, debido a que «no suponen una amenaza para nadie», según dijo.

Rabat.- Las manifestaciones convocadas por jóvenes en Marruecos entran en su quinto día consecutivo, agravadas después de que dos personas fallecieran el miércoles en un poblado del sur del país durante un intento de asalto a un puesto de la Gendarmería real.

Barcelona (España).- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha exigido que «se respete la integridad física de todos los integrantes» de la Flotilla Global Sumud y que los que han sido detenidos en las últimas horas «sean liberados inmediatamente y puedan volver a sus casas».

Barcelona (España).- Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado 23 de septiembre en el área de Barcelona a doce personas por su relación con plantaciones interiores de marihuana y la distribución de sustancias estupefacientes en toda Europa mediante servicios de paquetería.

París.- El principal partido de izquierdas en Francia, La Francia Insumisa (LFI), convoca una concentración en la plaza de la República de París para pedir la liberación de los detenidos que iban a Gaza a bordo de la Flotilla y que fueron interceptados por Israel esta noche.

Madrid.- La directora de la Asociación de Medios de Información (AMI), Irene Lanzaco, ha dicho este jueves tener «una sensación muy positiva» tras la primera sesión del juicio contra Meta, propietaria de Facebook e Instagram, ya que ha quedado «plenamente acreditado» que vulneró la protección de datos para realizar publicidad segmentada.

Madrid.- El director de cine Imanol Uribe siempre quiso hacer una película de espías y le llegó la oportunidad con ‘La sospecha de Sofía’, que se estrena en cines este viernes, aunque también tiene en mente dirigir un ‘western’ e incluso le gustaría dirigir una sobre Gaza, pero para esto último, dice, «no creo que quede tiempo».

Bangalore.- Se celebra el nacimiento de Mahatma Gandhi, líder histórico del movimiento de independencia de India y símbolo mundial de la no violencia y la lucha por los derechos civiles.

Cobertura anulada:

Roma.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador llla, participa en una conferencia en la universidad de La Sapienza de Roma, centrada en el papel de Europa en el contexto global actual.

