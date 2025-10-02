Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 02 oct (15.00 GMT)

Madrid, 02 oct (EFE).-

Londres.- Dos personas han muerto y al menos cuatro resultaron heridas este jueves después de que un coche arrollara a los transeúntes y un hombre fuera apuñalado en el exterior de una sinagoga en la ciudad de Mánchester (norte de Inglaterra), según informó la Policía.

Copenhague.- Los líderes de la Comunidad Política Europea (CPE), que incluye a la Unión Europea y a otra veintena países del continente, iniciaron este jueves una cumbre en Copenhague centrada en la amenaza común que para muchos representa Rusia y el apoyo militar a Kiev.

Copenhague.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este jueves en su intervención ante los líderes europeos reunidos en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que especifiquen por escrito las garantías de seguridad que están dispuestos a ofrecer a Ucrania.

Moscú/Kiev.- Rusia y Ucrania realizaron este jueves un nuevo canje en el que participaron 185 prisioneros de cada bando, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

Copenhague.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró este jueves que la misión de la Global Sumud Flotilla no iba a beneficiar a los palestinos y que acarreará muchas dificultades a los italianos, en declaraciones a los medios antes de entrar en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Copenhague.

Copenhague.- El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este jueves que se desplegarán «recursos policiales adicionales» en las sinagogas del Reino Unido tras el ataque que dejó cuatro heridos en un templo de Mánchester (noroeste de Inglaterra).

Copenhague.- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo estar «horrorizado» por el ataque con cuatro heridos de este jueves en una sinagoga en Mánchester (norte de Inglaterra) y subrayó que es «aún más terrible» al ocurrir en Yom Kippur, una de las celebraciones más importantes del calendario judío.

Madrid.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha exigido este jueves al Gobierno de Israel, después de que la pasada noche interceptaran varios barcos de la Global Sumud Flotilla cerca de las aguas de la Franja de Gaza, que «libere inmediatamente» a toda la tripulación «secuestrada ilegalmente» por Israel.

Barcelona (España).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha definido el «asalto» de Israel a la Global Sumud Flotilla como «un acto de piratería» y ha añadido que «cualquier daño personal o material» que hayan sufrido los activistas detenidos podrá ser reclamado como «crimen de guerra» ante la Corte Penal Internacional.

Salamanca (España).- La ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido hoy la expulsión de la misión diplomática israelí en España como respuesta «contundente» ante «el secuestro de varios barcos y activistas» de la flotilla, que ha sido interceptada por el Ejército de Israel en su travesía a Gaza.

Roma.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha exigido este jueves desde Roma al gobierno de Israel que «cumpla y respete el derecho internacional» y que «garantice la seguridad y el retorno sanos y salvos a Cataluña» de los ciudadanos que forman parte de la flotilla humanitaria con destino a Gaza.

Roma.- Miles de personas se manifestaron la noche del miércoles en Roma y en otras ciudades de Italia para protestar contra la interceptación de la Global Sumud Flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza por parte de Israel.

Atlanta.- Protesta en apoyo a los tripulantes de los barcos de la Global Sumud Flotilla que se dirigían a Gaza para entregar ayuda humanitaria y que Israel interceptó.

Madrid.- La Conferencia Episcopal Española (CEE) considera que el Gobierno de Israel está dando una respuesta «desproporcionada e inhumana» por los «crímenes execrables» cometidos por Hamás el 7 de octubre.

Barcelona.- Representantes políticos de diferentes partidos se han concentrado este jueves en Barcelona frente a las puertas del Parlament de Cataluña, que ha suspendido el pleno previsto para esta jornada, en apoyo a la Global Sumud Flotilla, cuyos integrantes han sido detenidos en aguas internacionales por la Armada de Israel.

Copenhague.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo será garante de que se preserve el derecho al aborto de las mujeres frente a decisiones de instituciones gobernadas por el PP, como el Ayuntamiento de Madrid, adoptadas por «sectarismo político» y «dogmatismo ideológico».

Berlín.- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, y el consejero federal suizo, Martin Pfister, se reunieron este jueves en Berlín para mantener conversaciones bilaterales.

Bogotá.- El senador oficialista Iván Cepeda, precandidato a la Presidencia colombiana por la coalición de izquierdas Pacto Histórico, recibe el apoyo de congresistas y políticos de cara a la consulta interna que se celebrará el 26 de octubre.

Hapur (India).- Esta historia comienza con una mentira. Una mentira que, en una calurosa tarde de junio de 2018, se llevó por delante la vida de Qasim, un comerciante en Uttar Pradesh, el estado más poblado de India y un frecuente epicentro de tensiones religiosas.

Bilbao (España).- Miles de personas han salido este jueves a las calles en el País Vasco para protestar por el ataque de Israel a la flotilla humanitaria Global Sumud perpetrado esta pasada noche cuando los barcos se acercaban a Gaza.

Barcelona (España). – Centenares de estudiantes se han manifestado este jueves en Barcelona bajo el lema ‘Paremos el genocidio contra el pueblo palestino» convocados por el Sindicato de Estudiantes para denunciar las acciones de Israel en Gaza y para apoyar a la Global Sumud Flotilla tras su interceptación ayer por la armada israelí en aguas internacionales.

Kuala Lumpur.- Cientos de personas salieron este jueves a las calles de Kuala Lumpur en protesta por la intercepción de Israel de la Global Sumud Flotilla, con 23 ciudadanos malasios entre los participantes de la misión humanitaria.

Madrid.- Miles de estudiantes, 4.000 según la Delegación del Gobierno, han alzado este jueves sus voces contra el «genocidio» que sufre Palestina, contra el gobierno «sionista» de Netanyahu y en apoyo a la flotilla de barcos que se dirigía a Gaza para prestar ayuda humanitaria y que ha sido interceptada por el gobierno israelí.

Valencia (España).- El Sindicat d’Estudiants de Valencia ha convocado una huelga general estudiantil y ha celebrado una manifestación este mediodía

Ereván.- Ocho militares armenios devolvieron este jueves sus condecoraciones por la defensa de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj en señal de protesta por la política del Gobierno armenio, que reconoció la integridad territorial de Azerbaiyán y, por ende, cesó la lucha por el enclave separatista armenio.

Murcia.- Familiares de las trece personas que fallecieron en el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros de Murcia han reclamado este jueves, cuando se cumplen dos años de la tragedia, que se haga justicia y que sean investigados los responsables del Ayuntamiento de Murcia que permitieron que las salas continuaran abiertas a pesar de las irregularidades cometidas.

Pekín.- La recaudación de los cines en China en lo que va de 2025 ha superado ya a la de todo 2024, gracias al éxito de títulos de animación y a una serie de producciones históricas que coinciden con el 80.º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.

Bombay (India).- Mujeres hindúes participaron este jueves en el ritual conocido como «Sindur Khela» que consiste en aplicarse pigmento bermellón en el rostro, y que se realiza previo a la inmersión de los ídolos de la diosa hindú Durga en cuerpos de agua, poniendo fin al festival Durga Puja.

Berlín.- Astrónomos liderados por el vallisoletano Víctor Almendros-Abad han descubierto el planeta errante que más rápido crece, al absorber gas y polvo de su entorno a una velocidad de 6.000 millones de toneladas por segundo, informó este jueves el Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas inglesas).

Madrid.- Para Mario, el fontanero más famoso del mundo de los videojuegos, la crisis de los 40 no existe. Y qué mejor forma de arrancar los fastos de su aniversario que mirando a las estrellas, en concreto con el lanzamiento hoy de dos joyas de su colección, ‘Super Mario Galaxy’ y ‘Super Mario Galaxy 2’, unidos en una versión remasterizada con numerosas sorpresas.

Madrid.- El Círculo de Bellas Artes presenta ‘Robert Capa. Icons’, una muestra sobre el fotógrafo que cambió la historia del fotoperiodismo, autor de fotos icónicas como el miliciano de la Guerra Civil española o el desembarco de Normandía, en la que expone los misterios que rodean su vida y su trabajo.

Nueva York (EE.UU.).- La estatua erigida en Nueva York en honor a la etóloga británica Jane Goodall, quién murió ayer a los 91 años, amaneció este jueves rodeada de flores y mensajes de despedida.

Bangkok.- La Exposición de Sostenibilidad 2025 presentó este jueves en Bangkok nacionales e internacionales de desarrollo sostenible en el ámbito de la salud, la producción alimentaria del futuro, las energías limpias y la tecnología agrícola.

Madrid.- El Real Madrid completó este jueves su primer entrenamiento de cara a preparar la visita del Villarreal al Santiago Bernabéu este sábado (21:00 horas CEST, -2 GMT), con la novedad de la recuperación de Éder Militao, baja en la goleada ante el Kairat Almaty por un golpe.

