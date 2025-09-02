Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 02 sep (10.00 GMT)

4 minutos

Madrid, 02 sep (EFE).-

París.- El primer ministro francés, François Bayrou, recibe a los líderes de la Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen y Jordan Bardella, en una ronda de encuentros para discutir su ajuste presupuestario y lograr los apoyos necesarios para superar la moción de confianza que él mismo ha convocado para el 8 de septiembre.

(vídeo)(foto)

Ciudad de México.- Los nueve ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, la primera que tendrá un presidente de origen indígena, y cientos de personas juzgadoras rindieron protesta este lunes en el Senado mexicano.

(vídeo)(foto)(audio)

Lombok (Indonesia).- La Policía de Indonesia dijo este martes que la investigación sobre el presunto asesinato de la española Matilde Muñoz en Lombok «continúa centrada en los dos sospechosos», bajo arresto en la isla.

(vídeo)

Bruselas.- El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, anunció en la madrugada de este martes que su país reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU que se celebrará este mes en Nueva York, Estados Unidos.

(vídeo)

Pekín.- Aviones de combate, sistemas de defensa antimisiles y hasta armas hipersónicas podrían protagonizar este miércoles el desfile militar que Pekín celebra por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, evento que contará con la presencia del presidente ruso.

(vídeo)(foto)(audio)

Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, aseguró este martes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que está dispuesto a «fortalecer los intercambios» y a mejorar la coordinación con Moscú «en asuntos relacionados con los intereses fundamentales de ambas partes».

(vídeo)

Pekín- Rusia, China y Mongolia firmaron hoy un memorando jurídicamente vinculante para la construcción del gasoducto Fuerza de Siberia 2, anunció hoy el presidente de la gasística rusa Gazprom, Alexéi Miller, por el que China recibirá anualmente de Rusia 50.000 millones de metros cúbicos de gas.

(vídeo)

Hanói.- Vietnam sacó a relucir su músculo militar este martes, en el 80º Día Nacional del país, con un amplio desfile que arrancó en la simbólica plaza de Ba Dinh, en la capitalina Hanói, y desplegó a 16.000 oficiales, contemplados por una multitud entre la que reinaba el júbilo.

(vídeo)(foto)(audio)

Bali (Indonesia).- La Agencia Central de Estadística de Indonesia registró casi 1,48 millones de llegadas de turistas extranjeros en julio de 2025.

(vídeo)(foto)

Barranquilla (Colombia).- El creativo Juan Fernando Quintero, del River Plate, expresó este lunes su deseo de hacer dupla con su compatriota James Rodríguez cuando Colombia enfrente a Bolivia el jueves por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

(vídeo)(foto)(audio)

Sevilla (España).- El Sevilla del argentino Matías Almeyda se ha ejercitado en su ciudad deportiva con la novedad de sus últimas incorporaciones, el portugués Fábio Cardoso y el francés Batista Mendy, a la espera de la incorporación de otros de sus fichajes, el delantero internacional chileno Alexis Sánchez, que esta mañana se ha entrenado en el gimnasio.

(vídeo)(foto)

rmg/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.