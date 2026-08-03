Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 03 ago (10.00GMT)

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Madrid, 03 ago (EFE).-

Kiev/Odesa/Jersón (Ucrania).- Los ataques rusos contra territorio ucraniano continuaron en la noche del domingo y en la mañana de este lunes causando heridos y destrozos en las regiones de Odesa, Kiev y Jersón. En esta última los impactos alcanzaron un centro educativo, donde se han registrado cinco heridos: tres mujeres y dos hombres.

(vídeo)Washington (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, al afirmar que canceló un «ataque masivo» inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.

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Teherán.- Irán aseguró este lunes que actualmente no mantiene negociaciones con Estados Unidos y afirmó que las cuestiones relacionadas con Washington serán analizadas y decididas en función de los acontecimientos futuros, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que las conversaciones con Teherán se reanudarían este lunes.

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Shaanxi (China), 3 ago (EFE).- La provincia central china de Shaanxi trasladó preventivamente a casi 88.000 personas desde el jueves por las fuertes lluvias registradas en amplias zonas de la región, mientras China mantiene alertas por precipitaciones intensas y tormentas en varias partes del país.

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Melilla (España).- La frontera de Melilla ha encadenado su segunda noche consecutiva de tranquilidad tras el inicio de la crisis migratoria el pasado jueves en la ciudad autónoma, mientras el paso fronterizo de Beni-Enzar continúa abierto de forma gradual y priorizando a los viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE).

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Bombay (India).- Refugiados tibetanos se han manifestado este lunes frente al Consulado de China en Bombay, India, tras la aprobación de la Ley de China para la Promoción de la Unidad Étnica y el progreso. .

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Kuala Lumpur (Malasia).- Kuala Lumpur acoge desde el 3 al 6 de agosto la 37º Conferencia Internacional sobre Derecho Militar y Operaciones, evento al que acudirán más de 300 delegados para debatir acerca de seguridad marítima y estabilidad regional.

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Bali (Indonesia).- Indonesia registró casi 1,39 millones de llegadas de turistas extranjeros en junio de 2026, lo que supone un descenso de casi el 2,15 % en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos de la Oficina Central de Estadística.

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Palma (España).- Científicos de la Asociación Tursiops han detectado 48 cachalotes en aguas del norte de Menorca durante una campaña de investigación de dos semanas en la que han navegado unas 1.100 millas náuticas y han constatado que alrededor del 20 % de los ejemplares son crías.

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Palma (España).- El actor Javier Bardem ha asegurado este domingo en Palma que afronta con «mucha tranquilidad» el estreno en España de ‘El ser querido’, tras su buena acogida en el Festival de Cannes, al mostrarse convencido de que la película «emociona y conmociona» al público español.

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Madrid.- “Si se levantara el Cid en este momento y viera lo que le estamos adorando, se emocionaría”, resume uno de los portavoces de la asociación Cultural Mío Cid, José Manuel Lázaro, sobre las actividades económicas y culturales con las que se impulsan los pueblos del Camino del Jiloca, en la provincia de Teruel, y que incluyen, además de dar a conocer la historia del Campeador, el fomento del azafrán y el jamón.

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alm/EFE

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