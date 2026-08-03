Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 03 ago (14.30GMT)

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Madrid, 03 ago (EFE).-

Moscú.- Al menos tres personas han muerto y otras trece han resultado heridas tras la caída de fragmentos de drones ucranianos derribados por las defensas antiaéreas rusas en el distrito de Guelendzhik de la sureña región rusa de Krasnodar, a orillas del mar Negro, informaron este lunes las autoridades locales.

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Castillejos (Marruecos).- La normalidad es casi total en la ciudad de Castillejos y en el lado marroquí de la frontera con Ceuta (el paso fronterizo Tarajal), aunque sigue un despliegue policial en las colinas paralelas a la carretera marítima entre Castillejos y Ceuta, casi es la única medida que queda de la avalancha migratoria de los últimos días.

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Melilla (España).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), se ha preguntado este lunes «qué le debe el Gobierno español a Marruecos para que nos pague así» y ha dicho que lo sucedido en Ceuta con la entrada masiva de inmigrantes ha sido «el despropósito mayor que se podía haber dado en España desde toda la democracia, quitando a ETA”.

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Ceuta (España).- La vigilancia en el entorno de la frontera del Tarajal, tanto por vía marítima como terrestre, así como los nuevos medios de contención en la zona con la instalación de una barrera en el mar han reducido al mínimo las entradas a nado de personas desde Marruecos.

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Ceuta (España).- Los equipos forenses han realizado ya la autopsia a 22 de los migrantes fallecidos durante la entrada masiva a Ceuta de miles de personas que se produjo el pasado jueves, mientras la Guardia Civil continúa con el proceso de identificación de los muertos, – 72 según la Delegación del Gobierno y 88 según el Gobierno ceutí- que han sido recogidos del mar.

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Londres.- El líder del partido ultraderechista Reform UK, Nigel Farage, prometió hoy que si llega al gobierno -lo que parece cada vez más probable, a juzgar por los sondeos-, utilizará a la Armada para cortar «en quince días» la llegada ilegal de inmigrantes al Reino Unido desde las costas francesas.

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Yakarta.- El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, se ha reunido este lunes con el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, en Yakarta durante una visita para estrechar las relaciones bilaterales.

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París.- El exaspirante presidencial ruso Borís Nadezhdin, opositor a la guerra de Ucrania, publicó este lunes un vídeo desde París en el que asegura que próximamente decidirá «cómo seguir adelante», después de ser declarado extremista en Rusia.

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Panamá.- Grupos presentan un recurso legal contra el decreto ejecutivo que inhabilita ocho cementerios situados en la zona inundable del nuevo embalse para el Canal de Panamá que se construirá en la cuenca del Río Indio.

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La Habana.- La inmensa mayoría de más de 9 millones de cubanos permanecen este lunes sin electricidad tras el apagón nacional de la víspera, el sexto que ha afectado a toda la isla en lo que va de año.

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Bogotá.- El saliente presidente de Colombia, Gustavo Petro, da una rueda de prensa, cuatro días antes de terminar su mandato y de la investidura de su sucesor, Abelardo de la Espriella.

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Bogotá.- El abogado Abelardo de la Espriella asumirá el próximo 7 de agosto como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 en una inédita ceremonia que tendrá lugar en Cali, la principal ciudad del suroeste del país, con la presencia de una parte del Congreso y de invitados extranjeros, entre ellos el rey Felipe VI de España.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Belgrado.- Los ministros de Asuntos Exteriores de Serbia y de Zimbabue, Marko Djuric y Amon Murwira, respectivamente, se reunieron este lunes en Belgrado y ofrecieron una rueda de prensa conjunta.

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Tokio.- La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, afirmó este lunes que el archipiélago y Estados Unidos intervinieron de forma conjunta en el mercado de divisas para frenar el declive del yen, que se encontraba en mínimos de casi 40 años antes de la primera acción de este tipo desde 1998.

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Argel.- Las exportaciones de Argelia están dominadas por el sector de los hidrocarburos (gas natural y petróleo), sin embargo el país está desarrollando gradualmente sus exportaciones no relacionadas con los hidrocarburos, en particular fertilizantes, acero y cemento.

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Tokio.- El fabricante de vehículos japonés Nissan logró un beneficio neto de 3.761 millones de yenes (unos 24 millones de dólares al cambio actual) entre abril y junio, los primeros tres meses de su ejercicio de 2026, tras un año marcado por las pérdidas y el cierre de fábricas como parte de su plan de reestructuración.

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Pekín.- La actividad en la industria manufacturera de China siguió expandiéndose en julio pero lo hizo a un ritmo menor que en junio, una ralentización que supera además las expectativas de los analistas, según datos divulgados este lunes por la consultora especializada RatingDog.

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Beocia (Grecia).- Decenas de bomberos, aviones y helicópteros cisterna siguen operando durante este lunes en el monte Citerón (Kitheronas), situado entre Ática y la región de Beocia, donde un fuego amenaza con calcinar lo que aún queda de un bosque de pinos virgen.

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Bucarest.- El Ejército rumano llevó a cabo este lunes una explosión controlada y submarina de una roca para redirigir un mayor caudal del Danubio hacia la central nuclear de Cernavoda, con el objetivo de evitar tener que desconectar su segundo reactor.

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Barcelona (España).- La Policía Nacional ha detenido en Sitges (Barcelona) a uno de los fugitivos más buscados por las autoridades de Suecia por su presunta implicación en veinte delitos de extrema violencia cometidos en 2024 contra grupos criminales, entre ellos asesinatos.

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Nueva York.- Músicos y admiradores de Louis Armstrong se reúnen esta tarde en Nueva York para celebrar el legado del trompetista y cantante que revolucionó el jazz con motivo del 125 aniversario de su nacimiento este martes.

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Birmingham (R. Unido).- El primer equipo del FC Barcelona ha completado este lunes la última sesión de trabajo de la concentración de pretemporada en St. George’s Park donde los azulgranas han puesto punto final a su estancia con un partido de entrenamiento antes de emprender el viaje de regreso, ha informado el club por medio de su web.

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Madrid.- El Real Madrid completó el primer entrenamiento del día en la Ciudad Real Madrid para comenzar la cuarta semana de la pretemporada. Vini Jr., Brahim y Bernardo Silva se incorporaron a los entrenamientos bajo las órdenes de Mourinho.

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alm/EFE

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