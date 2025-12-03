Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 03 dic (11.00 GMT)

Madrid, 3 dic (EFE).-

Bruselas.- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este miércoles que la crisis de Venezuela «se tiene que resolver por medios pacíficos» y que España no va a «atizar ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano», en plenas tensiones entre Caracas y Estados Unidos.

(foto)(vídeo)

Bruselas).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este miércoles que, mientras prosiguen las conversaciones diplomáticas por la paz en Ucrania, es necesario mantener el apoyo militar al país para que las afronte desde la posición más fuerte posible.

(foto)(vídeo)

San Juan (Filipinas).- La justicia de Filipinas continúa investigando posibles casos de corrupción en diversos programas de infraestructuras que podrían involucrar a funcionarios gubernamentales y contratistas privados.

(foto)(vídeo)

Ortona (Italia).- El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni ordenó el bloqueo provisional del buque ‘Humanity 1’, de la ONG SOS Humanity, en el puerto de Ortona (centro de Italia), después de que la tripulación rescatara a 160 personas en el Mediterráneo central y no comunicara la operación a las autoridades libias.

(vídeo)

Madrid.- La Policía Nacional ha detenido en Madrid al fugitivo colombiano conocido como Mono Gerly, integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que estaba siendo buscado por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

(vídeo)

Madrid.- Inditex ha registrado un beneficio neto récord de 4.622 millones de euros en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (febrero a octubre), un 3,9 % más que en el mismo periodo de 2024.

(foto)(vídeo)

Madrid.- ‘Reconciliación’, el libro de memorias del rey emérito, Juan Carlos I, llega en español este miércoles a las librerías, casi un mes después de su publicación en Francia, una obra en la que repasa su vida desde su nacimiento en Roma el 5 de enero de 1938, en el exilio.

(foto)(vídeo)

