Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 03 feb (11.00 GMT)

Kiev.- Las defensas aéreas ucranianas lograron derribar durante la pasada madrugada 38 de los 72 misiles lanzados por Rusia contra su territorio en un nuevo ataque masivo que pone fin a la tregua en los bombardeos a infraestructuras energéticas declarada por el Kremlin el jueves pasado.

Kiev.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llegó este martes a Kiev, para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, horas después de que Rusia bombardeara masivamente la infraestructura energética de la capital y de otras partes del país y dejara de nuevo a miles de ciudadanos sin calefacción ni luz en medio de temperaturas invernales extremas.

Dubái.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

Dubái.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, resaltó este martes en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái la buena situación de la economía española y defendió su política en materia de migración subrayando que «España construye puentes, no muros».

Dubái.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo este martes en Dubái una reunión con representantes de empresas españolas con intereses en Emiratos Árabes Unidos para conocer su situación y sus planes de inversión en el país.

Dubái.- El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha reunido este martes en Dubái con el vicepresidente honorario de la junta directiva y copresidente de la empresa de vehículos eléctricos inteligentes XPeng Motors, Brian Gu, en los márgenes de la Cumbre Mundial de Gobiernos.

Dubái.- El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha reunido este martes en Dubái con representantes de fondos soberanos de los Emiratos Árabes Unidos, en los márgenes de la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se lleva a cabo en esa ciudad emiratí.

Uruwa (Japón).- El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones anticipadas del domingo, que vaticinan que podría lograr la mayoría absoluta en solitario y que con su socio de coalición se aseguraría dos tercios de la Cámara Baja.

Elche (Alicante, España).- Un paciente con ceguera total causada por un daño irreversible en el nervio óptico ha recuperado parcialmente la visión a partir de un ensayo clínico de microestimulacióneléctrica cerebral.

Barcelona (España).- La compañía automovilística Ebro arrancará finalmente su proceso de internacionalización en Portugal, un país en el que prevé entrar en primavera de la mano del distribuidor portugués MCoutinho.

Bogotá.- Las intensas lluvias que han afectado en los últimos días al Caribe colombiano y a otras regiones del país, con miles de damnificados y emergencias locales, están asociadas al avance de un «frente frío del hemisferio norte» que ha incrementado la inestabilidad atmosférica, dijo a EFE este lunes el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Nueva Delhi.- Trabajadores de servicios temporales y plataformas asociadas con empresas como Urban Company protestaron este martes en Nueva Delhi para exigir mejores condiciones laborales como horarios de trabajo y un salario mínimo, entre otras.

Madrid.- La directora Isabel Coixet estrena el próximo 6 de febrero su última película, ‘Tres adioses’, en la que a través de la adaptación de la novela póstuma y semiautobiográfica de la activista italiana Michela Murgia, titulada ‘Tres cuencos. Rituales para un año de crisis’, reflexiona sobre lo efímero de la vida.

San José, California (EE.UU.).- Fue presentada la noche inaugural del Super Bowl LX de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en San José, California, EE. UU.

El Prat de Llobregat (Barcelona, España).- Los futbolistas disponibles del primer equipo del Barcelona han viajado este martes a Albacete para la eliminatoria a partido único de los cuartos de final de la Copa del Rey que disputarán en el Estadio Municipal Carlos Belmonte.

