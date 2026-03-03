Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 03 feb (11.00 GMT)

Madrid, 03 feb (EFE).-

Teherán.- El hospital Motahari, en el norte de Teherán, aún muestra el impacto de los bombardeos israelíes y estadounidenses del domingo contra un cuartel policial.

(vídeo)(foto)

Beirut.- El Ejército de Israel llevó a cabo ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, afirmó este martes la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), después de atacar la víspera más de 70 objetivos militares en el sur del Líbano para combatir al grupo chií Hizbulá, aliado de Irán.

(vídeo)(foto)

Beirut.- Beirut amaneció este martes con columnas de humo en Dahye, los suburbios del sur, tras una oleada de bombardeos israelíes durante la noche. El Ejército de Israel afirmó que los ataques iban dirigidos contra la infraestructura de Hizbulá en la zona.

(vídeo)(foto)

Srinagar (India).- Continúan por segundo día las restricciones totales en la Cachemira, incluyendo el bloqueo de internet móvil, para frenar la ola de protestas desencadenada por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, en un ataque de Estados Unidos e Israel.

(vídeo)(foto)

Peshawar (Pakistán).- La intensa escalada de enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán ha dejado varios heridos en la región de Peshawar, muchos de los cuales han sido trasladados al hospital gubernamental Lady Reading para recibir atención médica.

(vídeo)(foto)

Paktika (Afganistán).- El Gobierno talibán ha difundido este martes un vídeo en el que un civil denuncia la muerte de 14 miembros de su familia en un ataque con drones atribuido a las fuerzas paquistaníes, en la ofensiva de guerra declarada por Islamabad el pasado 27 de febrero.

(vídeo)

Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).- Amaya Corcuera es una española que lleva cuatro días atrapada en Abu Dhabi debido a los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

(vídeo)(foto)(audio)

Pekín.- La posible reconfiguración de la cúpula militar china, casi desmantelada por corrupción, será una de las claves de la sesión anual del Legislativo, marcada por la próxima visita del presidente estadounidense, Donald Trump, y por la escalada internacional tras los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán.

(vídeo)

Nueva Delhi.- Miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores de la India (RWPI) protestan este martes en Nueva Delhi tras los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos iniciados en las primeras horas del 28 de febrero.

(vídeo)(foto)

Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundió este martes un 7,24 % en su primera jornada bursátil tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior escalada de tensiones en Oriente Medio.

(vídeo)(foto)(audio)

Calcuta (India).- Calcuta celebra este martes el Holi, también conocido como Festival de los Colores, una antigua tradición hinduista que simboliza la victoria del bien sobre el mal y marca la llegada de la primavera.

(vídeo)(foto)

Hong Kong.- El jugador español Jon Rahm arremetió con dureza este miércoles contra el DP World Tour, el circuito europeo de golf, al que acusó de “estar usando y, de alguna manera, chantajeando” a los jugadores al ofrecerles un pacto para saldar sus multas por ser miembros de LIV, la liga saudí, a cambio de que participen en más torneos del calendario.

(vídeo)

rmg/EFE

