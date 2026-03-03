Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 03 feb (16.00 GMT)

Madrid, 3 mar (EFE).-

Beirut.- Los albergues beirutíes se han vuelto a llenar de desplazados en medio de los intensos bombardeos israelíes, apenas un año después del final de la última guerra en el Líbano.

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).- Meta ha presentado en esta vigésima edición del MWC la segunda generación de las gafas Ray-Ban Meta, unos anteojos inteligentes que contienen varias cámaras, micrófonos, altavoces y un sistema de IA integrado que puede, por ejemplo, «traducirte un menú o decirte cuantos cucharadas necesitas para un capuccino».

Catar.- La sevillana Macarena Ramiro, una arquitecta de 54 años que reside en Catar desde hace doce, ha pasado del «pánico» inicial por el estruendo de los misiles sobre Doha al «miedo contenido» y una «sensación engañosa de tranquilidad» tras la escalada de tensión en el golfo Pérsico.

Salmiya.- El entrenador navarro de fútbol sala Imanol Arregui ha definido como «calma tensa» la situación que se vive en Kuwait, país donde reside actualmente y en la que han sido atacados objetivos estadounidenses con «explosiones y sirenas» que él mismo puede escuchar, aunque la ciudadanía local «está haciendo vida normal».

Roma.- El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, alcanzó este martes los 82,12 dólares a las 9:22 GMT, un avance del 5,63 % frente al cierre del lunes, si bien después moderaba su ascenso y se negociaba en torno a 82,05 dólares poco después de las 10 GMT.

Ginebra.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió una investigación «rápida, imparcial y exhaustiva» del ataque a la escuela de Minab, en el sur de Irán, el primer día de la guerra de EE.UU. e Israel contra ese país, anunció la portavoz de su oficina Ravina Shamdasani.

Kabul.- La actual ofensiva militar paquistaní ha dejado decenas de muertos no combatientes, pese a las afirmaciones de Islamabad de que los ataques están dirigidos contra grupos armados, según datos de hospitales regionales y campamentos de refugiados en Afganistán recogidos por EFE.

Catar.- Numerosos turistas españoles atrapados en Oriente Medio al cerrarse el espacio aéreo por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes sienten desánimo e incluso angustia ante la situación, mientras otros siguen expectantes y perciben «un poco de positividad».

Ciudad de Panamá.- El cielo de Panamá fue testigo en la madrugada de este martes de un espectacular eclipse lunar total, conocido popularmente como la «Luna de Sangre».

Ginebra.- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) se ha visto muy afectado por el cierre de los pasos fronterizos con Gaza a raíz de la escalada del conflicto contra Irán, y espera que Israel cumpla su promesa de reabrirlos prontamente, ya que dispone sólo de alimentos en la Franja para unos días, advirtió su jefe regional.

Bombay (India).- Bombay celebra este martes el Holi, también conocido como Festival de los Colores, una antigua tradición hinduista que simboliza la victoria del bien sobre el mal y marca la llegada de la primavera.

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).- Los móviles cada vez más inteligentes conviven en el MWC con su perfecta antítesis, los llamados ‘dumb phones’ (‘teléfonos tontos’), aparatos minimalistas diseñados para reducir la adicción a las pantallas y mejorar el bienestar digital, especialmente entre los jóvenes.

Doha (Catar).- El español Julen Esnaola, entrenador de porteros en el Al-Sailiya, club de fútbol que disputa la liga catarí, ha destacado este martes la tranquilidad con la que se vive en Doha tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, aunque ha reconocido que no es agradable «escuchar las explosiones» que producen los misiles.

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).- El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha asegurado este martes que España «es un país serio y un socio fiable» de la OTAN y que, al mismo tiempo, «ejerce su soberanía y defiende el derecho internacional y un orden basado en reglas».

Bruselas.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, calificó este martes de «agresiva» y «rupturista» la propuesta de la Comisión Europea sobre la futura Política Agrícola Común (PAC) y pidió una «enmienda» al modelo planteado, para que la agricultura no pierda peso en el periodo presupuestario 2028-2034.

Bogotá.- El exembajador de Colombia en Washington y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón aseguró en una entrevista con EFE que, de ganar las elecciones, se propone construir «la mejor relación de la historia» con Estados Unidos, centrada en una nueva alianza estratégica que trascienda la seguridad tradicional e incluya una renovada lucha antidrogas.

Teherán.- La agencia iraní Tasnim, de la Guardia Revolucionaria, difundió imágenes que según este medio muestran el disparo de misiles en la operación Sadeq 4, contra Israel e intereses de EE.UU. en Oriente Medio, este martes.

Bruselas.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó este martes el “apoyo habilitador clave” que están proporcionando aliados como España a Estados Unidos pese a que no forme parte de la campaña de ese país e Israel contra Irán.

Sídney (Australia).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, llegó este martes a Sídney, en plena «ruptura» del orden internacional y abre la puerta a una mayor coordinación entre dos potencias medianas en comercio, defensa y resiliencia estratégica en el Indopacífico.

Burdeos (Francia).- El Cartoon Movie de Burdeos (suroeste), la mayor plataforma de coproducción de cine de animación en Europa, inicia este martes su vigésima octava edición, en la que los largometrajes españoles ocupan una posición destacada entre el medio centenar de filmes finalmente seleccionados.

Moscú.- El aeropuerto internacional Sheremetyevo de Moscú ha retomado este martes la recepción de vuelos procedentes de Dubái y Abu Dabi, después de que Aeroflot anunciara el inicio de operaciones de repatriación tras la suspensión de sus rutas a Oriente Medio debido a la intervención militar de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Madrid.- De joven soñaba con formar una familia, el feminismo era algo que sentía lejano, pero a sus 73 años Gisèle Pelicot cree que ha aportado «su grano de arena» a este movimiento. «No soy una heroína, pero he despertado conciencias», ha dicho en una entrevista con un reducido grupo de periodistas, entre ellos la Agencia EFE.

Berlín.- Un clima de incertidumbre reina este martes en los pabellones dedicados a los países árabes en la feria de turismo ITB, la mayor del sector y que arrancó en Berlín en el día de hoy, ante el posible impacto de la escalada bélica que comenzó el sábado con los bombardeos de EE. UU. e Israel sobre Irán.

Nairobi.- Somalia se enfrenta a una crisis humanitaria cada vez «más profunda» que afecta a millones de personas que pasan hambre en el país, después de dos temporadas lluviosas consecutivas sin precipitaciones, alertó este martes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).- El espectáculo tecnológico continúa vivo en la segunda jornada del MWC que se celebra en Barcelona, donde los 100.000 asistentes confirmados pasean entre estands y pabellones ávidos de tocar, probar y grabar las últimas novedades presentadas en este salón.

Londres.- La economía británica crecerá este año un 1,1 %, por debajo del 1,4 % pronosticado el pasado noviembre, según datos difundidos este martes por la ministra de Economía británica, Rachel Reeves.

Hong Kong.- El jugador español Jon Rahm arremetió con dureza este miércoles contra el DP World Tour, el circuito europeo de golf, al que acusó de “estar usando y, de alguna manera, chantajeando” a los jugadores al ofrecerles un pacto para saldar sus multas por ser miembros de LIV, la liga saudí, a cambio de que participen en más torneos del calendario.

Kandahar (Afganistán).- Estudiantes afganos leen el Corán este martes en una escuela de Kandahar, durante el mes sagrado del Ramadán.

Madrid.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este martes que las operaciones de evacuación de españoles en Oriente Medio están en marcha y que 175 personas viajan ya hacia Madrid en un vuelo comercial de Etihad desde Abu Dabi, que llegará a la capital sobre las siete de la tarde.

Barcelona.- El creador de la World Wide Web (WWW), Tim Berners-Lee, ha participado este martes en una conferencia en el Talent Arena, el salón paralelo al Mobile World Congress (MWC).

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).- Los robots humanoides, presentes en labores tanto industriales como sociales, han proliferado en la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC) y despiertan una gran curiosidad entre los asistentes.

Bangkok.- Un eclipse lunar total dejó este martes una ‘Luna de sangre’ que será visible durante aproximadamente una hora desde el este de Asia hasta América central y del norte.

Bogotá.- El aspirante presidencial Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos, se presenta como la opción «anticaos» para Colombia, asegurando que su experiencia en seguridad y gestión pública es la única garantía para evitar que el país caiga en un «abismo» por la gestión de Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Berlín.- El ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, promocionó este martes a España como destino en la ITB, la mayor feria del sector a nivel global, que arranca hoy en Berlín, y aseguró que las perspectivas para este ramo de cara a 2026 son «muy buenas».

París.- La firma Demoo presentó su nueva colección en la pasarela de la Paris Fashion Week, donde apostó por siluetas estructuradas, volúmenes marcados y una paleta sobria en una de las citas clave del calendario internacional de la moda.

Berlín.- El ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, aseguró este martes en Berlín que el Gobierno de España trabaja para atender a todos los ciudadanos españoles en la región del Golfo pérsico afectados por la guerra con Irán y organizar su evacuación, al tiempo que reiteró la apuesta del Ejecutivo por resolver el conflicto con diplomacia.

Miami.- La cantante mexicoestadounidense Mar Solís, una de las revelaciones latinas del año, reconoce el reto de ser hija del cantautor Marco Antonio Solís ‘El Buki’, pero reivindica su «propio camino», marcado también por ritmos caribeños que heredó de su madre cubana, según contó a EFE.

Icanti (Panamá).- «Degidde nuegambi». Así se dice «hola, ¿cómo están?» en dulegayá, el idioma de la etnia guna, y es la pregunta con la que un docente recibe a un grupo de infantes vestidos con las prendas tradicionales indígenas en el primer día de clases en el Centro Educativo Bilingüe Icanti, situado en esta apartada comunidad de la comarca Madugandí de Panamá.

La Habana.- Un eclipse lunar total regaló hoy al mundo el impresionante espectáculo de una “Luna de sangre”, un fenómeno astronómico que pudo observarse durante aproximadamente una hora en amplias regiones que abarcan desde el este de Asia hasta América Central y América del Norte. En el Caribe, el evento se vio claramente en Cuba, donde miles de personas dirigieron su mirada al cielo nocturno.

São Paulo.- Brasil, la mayor economía de América Latina, creció un 2,3 % el año pasado, sostenida por el sector agropecuario, aunque perdió fuelle con respecto a 2024, cuando se expandió un 3,4 %, informó este martes el Gobierno.

Turbo (Colombia).- En el Golfo de Urabá, en el Caribe colombiano, se erige Puerto Antioquia, la moderna terminal marítima que fue inaugurada en febrero pasado como una gran apuesta tecnológica para el desarrollo del noroeste del país.

Los Ángeles (EE.UU.).- Detrás de mundos como la nominada al Óscar ‘Zootopia 2’ o el fenómeno cultural de ‘Encanto’, la productora Yvett Merino se ha consolidado como la arquitecta de historias donde la comunidad latina haya un espejo en el que reflejarse.

Dan (Israel).- Al menos cinco personas resultaron heridas tras la caída en el centro de Israel de metralla procedente de la última andanada de misiles lanzada por Irán contra el país, informaron los servicios de emergencias israelíes.

