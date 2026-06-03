Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 03 jun (10.00 GMT)

4 minutos

Madrid, 03 jun (EFE).-

Kiev.- Las defensas aéreas ucranianas derribaron durante la pasada madrugada 189 de los 198 drones de larga distancia lanzados por el Ejército ruso contra territorio bajo control de Kiev, al tiempo que fuerzas ucranianas golpearon la terminal petrolera del puerto ruso de San Petersburgo.

(vídeo)

Teherán.- La agencia estatal iraní IRNA difundió hoy un vídeo que muestra el lanzamiento de varios misiles que, según este medio, captura «la respuesta a la agresión del Ejército de Estados Unidos y el ataque contra la Quinta Flota, una base aérea y helicópteros» de lo que denomina como «Ejército terrorista y mataniños».

(foto)(vídeo)

Líbano.- La localidad de Wardanieh, en Líbano, despide a una familia de seis miembros fallecida en un bombardeo israelí contra Marwanieh, en el sur del país, donde murieron los dos progenitores y sus cuatro hijos tras haber sido desplazados previamente de la localidad fronteriza de Khiam.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- Al menos 21 personas murieron este miércoles, entre ellas varios ciudadanos extranjeros, a causa de un incendio desatado en el edificio de un hotel de la zona de Malviya Nagar, en el sur de Nueva Delhi, donde los bomberos llegaron más de una hora después del inicio del fuego, informaron fuentes oficiales.

(vídeo)

Tokio.- La tormenta tropical severa Jangmi tocó tierra en Japón durante la madrugada de este miércoles, donde los fuertes vientos y las lluvias torrenciales interrumpieron el transporte y dejaron sin electricidad a alrededor de 60.000 hogares, mientras avanza hacia el noroeste del archipiélago.

(foto)(vídeo)

Fukushima (Japón).- Cuatro personas resultaron heridas este martes en una serie de ataques de oso en la ciudad de Fukushima, en el noreste de Japón, y tuvieron que ser trasladadas al hospital, según información de las autoridades recogida por medios locales.

(foto)(vídeo)

Madrid.- ‘La chica de nadie’ son las memorias póstumas de Virginia Giuffre, víctima sexual de Jeffrey Epstein, en las que no llegó a incluir el listado completo de sus abusadores: «Si hubiera podido decidir libremente, lo hubiera hecho, pero recibió amenazas de hombre muy ricos a su seguridad y la de su familia».

(vídeo)

Yakarta.- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha despedido al director de la Agencia Nacional de Nutrición, encargado de supervisar el programa de comidas gratuitas que alimenta a cientos de miles de personas por todo el país.

(foto)(vídeo)

Pekín.- La Gran Muralla china acoge este miércoles una visita guiada para los medios de comunicación, incluyendo un espectáculo de ópera tradicional.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Todo gran evento conlleva sus recuerdos, y el viaje a España de León XIV ofrece un amplio muestrario en cada una de las tres etapas de su visita. Muchos son propios de la fe católica, como los rosarios conmemorativos.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- La inminente llegada del papa León XIV a Barcelona ha provocado la proliferación de productos de recuerdo del pontífice, especialmente en los alrededores de la Sagrada Familia, donde la imagen del Santo Padre lleva semanas presente en camisetas, rosarios, bolsas de tela, tazas o llaveros, sin olvidar la tradición catalana del ‘caganer’.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.).- La alfombra roja celebrada en Los Ángeles con motivo del estreno de Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la nueva producción de FX, reunió a integrantes del elenco, productores, figuras de la industria audiovisual e invitados especiales en una noche marcada por la elegancia y la inspiración estética de los años noventa.

(foto)(vídeo)

Katmandú.- El director de la película «Elephants in the Fog», el nepalí Abinash Bikram Shah, ha participado este miércoles en un acto en Katmandú, tras ser premiado con el Premio del Jurado en el 79º Festival de Cine de Cannes de 2026 por el largometraje, que retrata a una comunidad LGBTQ+ que vive en un asentamiento acosado por elefantes salvajes.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.